Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян требует отставку главы VARAM Плешса
Foto: LETA

Парламентская фракция оппозицонного Союза "зеленых" и крестьян решила требовать отставки министра окружающей среды и регионального развития Артурса Тома Плешса (АР!). Об этом сообщил агентству LETA депутат Сейма, сопредседатель СЗК Эдгар Таварс.

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Таварс отметил, что представители неправительственных организаций и самоуправлений рассказали ему, что как в сфере защиты окружающей среды, так и в сфере регионального регионльного развития на государственном политическом уровне царит некомпетентность.

Решение Плешса приостановить главный документ в сфере развития территорий Риги ставит "жирную точку" на деятельности министра, поскольку как такой шаг тормозит развитие Риги, считает представитель СЗК. Многие другие самоуправление и большие города, по его словам, ставят проекты на паузу, поскольку не уверены в том, что они будут реализованы.

Как и в других сферах, в делах электроннного управления, находящихся в ведении VARAMа, царит "абсолютный хаос и некомпетентность", и было бы намного лучше, если бы министерством "никто не руководил", чем руководил так, сказал Таварс.

Напомним, что на прошлой неделе глава Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Артурс Томс Плешс (Latvijas attīstībai, АР!) отказался согласовать территориальную планировку Риги, что возмутило мэра столицы Мартиньша Стакиса, заявившего, что VARAM приостановил развитие города на десять лет, в том числе, создал препятствие для притока инвестиций.

Позже Стакис заявил о выходе из партии Par!, поскольку не желает состоять с партией Latvijas attīstībai в правительственном политическом объединении Attīstībai/Par! (AP!).

Правительственная партия "Консервативные" уже призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") вмешаться в конфликт министерства и Рижской думы, чтобы избежать серьезных последствий.

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