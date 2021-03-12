Опрос: 70% латвийцев стали меньше двигаться из-за смартфонов
Foto: Shutterstock

69% участников опроса признались в том, что из-за современных технологий они потеряли подвижный и здоровый образ жизни. Опрос проводили мобильный оператор Tele2 и исследовательская компания Norstat.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

58% опрошенных при использовании смарт-устройств теряют чувство реальности, 45% — коммуникационные навыки, 34% винят технологии в проблемах в отношениях, 31% — в том, что у них пропадает чувство меры, 30% жалуются на ухудшение памяти, а 29% — на то, что у них пропала способность решать проблемы и конфликты. Только 5% опрошенных заявили, что ничего не потеряли из-за смарт-устройств.

В то же время 69% сказали, что это для них возможность связаться с близкими, 60% сказали, что использование смарт-устройств дает знания о современных технологиях, необходимые для учебы и работы, а 38% опрошенных они помогают учить языки. 33% опрошенных говорят о том, что смарт-устройства дают возможность развлечься, 24% — что они дают больше свободного времени, 13% — что они помогают развивать творческие способности, 9% — что они учат беречь природу, а 5% — что они повышают осознанность.

Пятая часть опрошенных читает книги в цифровом виде, а 29% знакомится в интернете.

Около 65% жителей проводят со смарт-устройствами более четырех часов в день.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Hовости недвижимости

Продают величественную собственность в Межапарке
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne