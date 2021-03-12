Опрос: 70% латвийцев стали меньше двигаться из-за смартфонов

69% участников опроса признались в том, что из-за современных технологий они потеряли подвижный и здоровый образ жизни. Опрос проводили мобильный оператор Tele2 и исследовательская компания Norstat.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

58% опрошенных при использовании смарт-устройств теряют чувство реальности, 45% — коммуникационные навыки, 34% винят технологии в проблемах в отношениях, 31% — в том, что у них пропадает чувство меры, 30% жалуются на ухудшение памяти, а 29% — на то, что у них пропала способность решать проблемы и конфликты. Только 5% опрошенных заявили, что ничего не потеряли из-за смарт-устройств.

В то же время 69% сказали, что это для них возможность связаться с близкими, 60% сказали, что использование смарт-устройств дает знания о современных технологиях, необходимые для учебы и работы, а 38% опрошенных они помогают учить языки. 33% опрошенных говорят о том, что смарт-устройства дают возможность развлечься, 24% — что они дают больше свободного времени, 13% — что они помогают развивать творческие способности, 9% — что они учат беречь природу, а 5% — что они повышают осознанность.

Пятая часть опрошенных читает книги в цифровом виде, а 29% знакомится в интернете.

Около 65% жителей проводят со смарт-устройствами более четырех часов в день.