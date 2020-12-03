Опрос: больше половины старшеклассников собирается оставаться в Латвии, 11% точно уедут
Foto: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

55% учеников старших классов собирается после окончания школы учиться в Латвии, 36% еще не определились, а 11% точно хотят за границу, показывают данные опроса, проведенного бизнес-школой Turība.

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В основном учебу за границей планируют рижские школьники — из них 24% хочет учиться не в Латвии. Среди жителей других городов таких только 4%.

На вопрос о том, что для них наиболее существенно при выборе вуза, 20% опрошенных ответили, что содержание и качество учебных программ, 16% — цену, 15% — удобный график, 14% — опыт и знания преподавателей, 12% — среду, в которой проходит обучение. 9% опрошенных сказали, что им важно качество общежитий и возможности международного обмена, 5% упомянули в качестве важного аспекта внеучебные возможности, которые может дать вуз.

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