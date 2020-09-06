Опрос: для удовлетворения всех желаний латвийцам в месяц необходимо в среднем 3378 евро
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Чтобы удовлетворить все желания и осуществить мечты, латвийцам в месяц необходимо в среднем 3378 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством SKDS в июле.

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В этом году названная респондентами сумма на 176 евро меньше, чем в прошлом году, когда латвийцы для осуществления всех желаний хотели зарабатывать в среднем 3554 евро.

В 2000 году латвийцы хотели получать в месяц для удовлетворения всех желаний 1164 евро, к 2008 году эта сумма выросла до 2434 евро, а в 2012 году в связи с экономическим кризисом уменьшилась до 1930 евро.

В последующие годы сумма желаемого месячного дохода быстро росла и начиная с 2015 года не была меньше 3294 евро.

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LETA

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LETA

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