Опрос: из каждых 10 латвийцев лишь один верит, что в ближайший год жизнь в Латвии станет лучше

Европарламент обнародовал результаты опроса насчет прогнозов на будущее, проведенного среди жителей ЕС в ноябре-декабре 2020 года. Хотя в целом результаты исследования Kantar весьма положительны (например, выяснилось, что за год на 10 процентных пунктов выросло число европейцев, положительно оценивающих идею и деятельность Евросоюза), некоторые латвийские показатели куда более пессимистичны, если речь идет о местных реалиях.

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В целом 72% респондентов по ЕС и 69% в Латвии ответили, что введенный Евросоюзом Механизм восстановления позволит экономике быстрее прийти в себя после пандемии. В Латвии также зафиксирован резкий рост (+17 процентных пунктов) числа жителей, которые в целом оценивают ЕС положительно — таковых в ходе опроса оказалось 52%. Для сравнения, показатель по ЕС в среднем составляет 50%.

Однако по числу респондентов, которые пессимистично оценивают ближайшее будущее именно в своей стране, Латвия, опередила среднестатистические показатели. Если в ЕС такой точки зрения придерживаются в среднем 53% опрошенных, то в Латвии 68% участников опроса указали, что через год экономическая ситуация в стране будет еще хуже, чем сейчас. Лишь 27% полагают, что улучшится именно их уровень жизни, и лишь порядка 10% — что жить в Латвии в целом станет лучше. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу последний показатель вдвое выше.

В ноябре прошлого года опрос Еврокомиссии также показал, что больше всего связанный с Covid-19 кризис в Латвии затронул молодежь и семьи с детьми: уже 64% жителей в возрасте от 16 до 34 лет столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии, а 27% респондентов с детьми признались, что им пришлось воспользоваться личными накоплениями раньше, чем планировалось.

Большинство принявших участие в опросе Еврокомиссии латвийцев главным приоритетом в борьбе с пандемией назвали восстановление экономики и предоставление новых возможностей для предпринимателей — за это высказались 52% респондентов. Общественное здоровье приоритетом назвали 51% опрошенных, трудозанятость и социальную сферу — 47%.