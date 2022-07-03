Опрос: жители Латвии хотят уходить на пенсию раньше положенного срока

Большинство жителей Латвии хотели бы выходить на пенсию раньше положенного по закону срока. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей стран Балтии, который был проведен банком Citadele в июне 2022 года.

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Среди опрошенных жителей Латвии большинство (57%) хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-60 лет. Такой вариант ответа показался наиболее привлекательным также респондентам в Литве и Эстонии, где 51% и 55% населения соответственно хотели бы выбрать для себя именно такой пенсионный возраст. Интересно, что во всех трех странах женщины наиболее активно выделяли этот возраст как предпочтительный для выхода на пенсию.

Пенсионный возраст в Латвии и Эстонии в настоящее время одинаков — 64 года и 3 месяца. В Литве мужчины могут выйти на пенсию по достижении 64 лет и 4 месяцев, а женщины — по достижении 63 лет и 8 месяцев.

Около 15% респондентов в Латвии довольны нынешним пенсионным возрастом и не хотели бы ничего менять, причем чаще всего этот ответ давали мужчины. Данные опроса показывают, что в Литве и Эстонии жителей больше устраивает местная система – в Эстонии почти каждый четвертый (23%) готов остаться при существующей системе, а в Литве 18% не настаивают на изменениях.

"Хотя данные опроса показывают, что большинство жителей хотели бы выйти на пенсию раньше, население не предпринимает никаких действий для обеспечения старости. Большая часть жителей не интересуется вторым уровнем пенсии, а о третьем пенсионном уровне люди думают только тогда, когда до выхода на пенсию остается всего каких-то десять лет. Это слишком поздно, чтобы накопить достаточно и сохранить на пенсии доходы, которые были бы эквивалентны заработной плате", — отметил Карлис Пургайлис, руководитель CBL Asset Management — дочернего предприятия Citadele.

По данным опроса, примерно каждый десятый житель Латвии (12%) хотел бы получать пенсию уже в возрасте 41-50 лет. В Литве такое предложение поддержали бы 10%, а в Эстонии — 8%.

Опрос проводился банком Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в июне 2022 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.