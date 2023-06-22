Организация: свобода информации в странах Балтии оставляет желать лучшего

Страны Балтии занимают высокие позиции в мировом индексе свободы прессы, однако политика свобода информации в Латвии, Литве и Эстонии все еще имеет существенные недостатки. Об этом говорится в отчете Международной организации по защите прав журналистов Reporters Sans Frontieres (RSF, "Репортеры без границ").

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По итогам совместного с литовской организацией Balticada Investigations Studio исследования, специалисты пришли к выводу, что в странах Балтии не всегда обоснованно ограничивается доступ к информации.

"Частные данные, коммерческая тайна и национальная безопасность могут быть вескими причинами для ограничения доступа к информации, однако в странах Балтии это также может быть использовано в качестве предлога для незаконного отклонения запросов журналистов на информацию", — заключили исследователи, проанализировав 15 споров между журналистами и официальными лицами об ограничении доступа к информации.

Участие в исследовании также приняла группа экспертов по СМИ.

"Несмотря на то, что страны Балтии входят в число стран с наибольшей свободой прессы в мире, доступность информации является одной из их слабых сторон", — говорится в докладе.

Одна из основных рекомендаций для всех трех стран — прояснить обязанности, которые должны нести различные типы организаций, которым предписано предоставлять общедоступную информацию. Латвии и Литве также советуется последовать примеру Эстонии, где уже разработана конкретная процедура обжалования отказов в предоставлении информации.

"Основной вывод исследования заключается в том, что учреждения или публичные компании могут неверно истолковывать законные причины ограничений в доступе к информации. Из-за этого решения могут приниматься неформально, а намерения журналистов ставиться под сомнение", — указывают исследователи.

Исследование также показало, что из-за нехватки ресурсов и опыта журналисты с большей вероятностью не могут оспорить неразглашение информации. Также есть случаи противодействия со стороны официальных лиц.

"В результате лишь немногие опытные и преданные своему делу журналисты в странах Балтии оспаривают неразглашение информации и защищают общественные интересы", — говорится в отчете.

Однако наибольшее беспокойство исследователей вызывает еще одна тенденция.

"В большинстве проанализированных случаев журналистам не разрешалось участвовать в надлежащем публичном обсуждении ограничений свободы информации. Кроме того, споры о доступе к информации не привели к улучшению ситуации", — отмечается в отчете.

Своей главной целью исследователи назвали укрепление позиции журналистов, которые гарантируют право населения на информацию.

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В этом году в Глобальном индексе свободы прессы Литва, Эстония и Латвия занимают седьмое, восьмое и шестнадцатое места соответственно из 180 стран.