Осталось мало времени для техосмотра старых лифтов

Согласно действующим нормативам, все лифты, которые сейчас эксплуатируются в Латвии, должны до 1 апреля 2025 года пройти техосмотр. Жильцам нужно удостовериться в своем домоуправлении, что это требование выполнено, со ссылкой на Латвийское радио 4 пишет rus.lsm.lv.

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Год назад вступило в силу постановление Кабинета министров о техническом надзоре за лифтами — оно значительно ужесточает требования безопасности. В настоящее время почти половина находящихся в эксплуатации в Латвии лифтов уже используются дольше заявленного производителем срока эксплуатации.

"До этого срока должны быть проведены усиленные проверки безопасности, чтобы понять техническое состояние лифта — не требуется ли ремонт, реконструкция и перестройка лифта. Если люди живут в многоквартирном доме, им было бы очень полезно поинтересоваться у своего руководителя, в каком состоянии их лифт, проводятся ли проверки, какие планируется провести и сколько это может стоить", — указала представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.

Как сообщалось, прошлым летом в девятиэтажке на проспекте Курземес сорвался лифт. В тот момент, когда человек спускался с девятого этажа, лифт самопроизвольно ускорился. Сработала аварийная система торможения, в результате чего кабина остановилась на четвертом этаже. Находившийся внутри человек не пострадал.