Освобождение от экзаменов: справку от семейного хотят заменить на заключение специалиста

Инспекция здравоохранения ведет с Министерством здравоохранения дискуссию о том, что, возможно, для освобождения экзаменов будут требовать не справку от семейного врача, а заключение профильного специалиста.

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Министр науки и образования Анита Муйжниеце поручила Государственному центра содержания образования подготовить предложения о возможной смене системы. По ее словам, все задействованные учреждения согласны с тем, что освобождения от экзаменов не могут быть столь легко доступны.

Еще одно решение - это разъяснительная работа с врачами.

Как уже сообщал Delfi, в мае министр образования и науки Анита Муйжниеце публично заявила, что в этом году в Латвии ситуация с освобождениями — вопиющая, а в Даугавпилсе вообще есть школа, в которой экзамены не сдают 90% выпускников. Руководители школ не могут ставить под сомнение диагнозы врачей и в соответствии с постановлением Кабинета министров № 112 освобождают учащихся от государственной проверочной работы, отметила начальница отдела содержания образования Даугавпилсского управления образования Инара Спринджука.

После этого были проведены проверки случаев, когда особенно много освобожденных школьников.