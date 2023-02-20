От депутатов поступило около 90 предложений по госбюджету на 2023 год
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К концу рабочего дня в Сейм поступило около 90 предложений по проекту бюджета на 2023 год, сообщили агентству LETA в Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма.

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Об этом сообщили в комиссии, отвечая на вопрос о примерном количестве поданных предложений.

Крайний срок подачи предложений ко второму, окончательному чтению законопроекта заканчивается в полночь вторника, 21 февраля.

Как уже сообщалось, Сейм концептуально поддержал проект государственного бюджета, в котором доходы сводного государственного бюджета на 2023 год запланированы на уровне 12,721 млрд евро, а расходы — 14,673 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года на 2023 год ожидается увеличение доходов на сумму 2,025 млрд евро и увеличение расходов на сумму 2,233 млрд евро.

Председатель бюджетной комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") сообщил, что окончательное чтение проекта государственного бюджета на 2023 год в Сейме запланировано на 8 марта, что обеспечит его вступление в силу с 1 апреля.

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