От идеи до старта. Young Folks LV поддержит молодежные предприятия — в фонде 20 тысяч евро

Смелая идея и пустой гараж — из такого минимума в благоприятной среде может вырасти не один Цукерберг. В этом не сомневается молодежная организация Young Folks LV, запуская свою программу поддержки молодежного предпринимательства. Сбивайте команду, придумывайте дело, приходите, обсудите с мэтрами, выработайте план и вперед. Самым многообещающим проектам — гранты на развитие от 3 до 7 тысяч евро. Заявки принимаются до конца сентября.

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Помочь молодым людям найти свое призвание, самореализоваться и быть счастливыми — такую задачу поставила перед собой молодежная организация Young Folks LV. Все лето в офисе команды и в парках по всей Риге проходят курсы и мастер-классы, группы молодых людей 13-25 лет создают чаты и созваниваются, чтобы вместе работать над новыми проектами. Одним из таких проектов стала программа безвозмездной поддержки для юношеских стартапов "Young Folks Invest". Ее цель — развивать предпринимательство среди латвийской молодежи и поддерживать новые предприятия. В том числе финансово.

От задумки до получения финансирования

Участие в программе проходит в несколько этапов: сначала команды заполняют анкету, где вкратце описывают идею проекта. Организаторы связываются с участниками и приглашают на встречу-знакомство. При необходимости участникам помогают оформить концепцию в конкретный план. Дальше команды начинают работу над прототипом. Не обязательно с нуля: некоторые проекты, например, приложение "Foodlink" или интернет-магазин "Thatday" уже запустились и работают, а поддержка от "Young Folks Invest" нужна им для расширения масштабов. Последний этап для всех участников — встреча с инвесторами, на которой участники презентуют свой проект.

По итогам конкурса три команды получат денежную поддержку на развитие своего бизнеса:

10 000 евро за первое место

7 000 евро за второе место

3 000 евро за третье место

Откуда деньги?

Главный ресурс Young Folks LV — поддерживающее сообщество: родители участников, местные предприниматели и международные партнеры создают "сеть единомышленников", способную реагировать на актуальные запросы Young Folks LV. Так и начался Young Folks Invest — от запроса руководителя организации Александра Морозова на поддержку в предпринимательстве до появления частных партнеров, готовых вложить в молодежные идеи 20 тысяч евро и старта программы в мае 2021 года.

Смелая идея и пустой гараж

"Предпринимательство — основа нашего общества, и почти все, что окружает человека сегодня, было создано компанией, которая, возможно, началась со смелой идеи и пустого гаража, — описывает программу ее администратор и молодой участник Young Folks LV Артемий Кобец. — Young Folks Invest открыт для поддержки новых идеей и неожиданных инициатив, а денежный грант вряд ли может быть лишним".

Доставка, киберспорт, эко-урны - что еще?

Заявки принимаются до конца сентября, но уже сейчас понятно, что идеи молодых предпринимателей чутко реагируют на происходящее в мире. Особое внимание участники уделяют женскому здоровью, экологии и существованию в виртуальном пространстве, оптимизации доставки и созданию открытых, доступных мастерских.

Как присоединиться?

Подать заявку на участие в программе Young Folks Invest могут команды участников 18+ до конца сентября. Подробная информация о программе и анкета для заполнения — ЗДЕСЬ.

Подробнее о том, как основатель и руководитель "Young Folks LV" Александр Морозов создал место, где реализуются инициативы молодежи, можно прочитать ЗДЕСЬ.