

Если бы у вас был постоянный доход, которого хватает на достойную жизнь, работали бы вы там же, где сегодня? Герои этой публикации Delfi, не раздумывая, ответили бы "да!". Даже без постоянного дохода. В прошлой жизни у них было все — признание, деньги, достижения, стабильность — но они резко свернули с протоптанной дорожки и занялись тем, чем по-настоящему хотелось.

"За месяц до своего 30-летия я задал себе вопрос: неужели это то, чем я хочу заниматься и в следующие 30 лет своей жизни? Продолжать сидеть на руководящем посту и стабильной хорошей зарплате, эксплуатировать молчаливый металл и зарабатывать кому-то миллионы? Или… Я пошел и написал заявление об уходе", — о принятом четыре года назад решении сегодняшний глава крупной молодежной организации Young Folks Александр Морозов не пожалел ни разу. Притом что на момент решения у него был полный комплект противовесов — двое детей и кредит на квартиру…

Отметив юбилей, ушла с должности руководителя на радио Baltkom журналист Наталья Михайлова. Она устроилась работать в пансионате по уходу за пожилыми людьми и поступила в медицинский колледж учиться на социального реабилитолога. Окончив престижную Стокгольмскую экономическую школу и проработав несколько лет аудитором в крупной международной компании, Дзинтарс Дрейбергс служебному авто и безупречному костюму предпочел долгую и безденежную к первому большому кино — "Души в снежном вихре". Многолетний автор глянцевых журналов Нана Бранте вспомнила уроки химии 20-летней давности, чтобы выучиться на производственного фармацевта и участвовать в разработке лекарств, чтобы спасать людей…