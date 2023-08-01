От советской системы — к развитой стране: Минздрав о больничной реформе

Латвийское здравоохранение находится в процессе трансформации — от советской системы к системе развитой страны. Так предстоящую реформу сети больниц комментирует глава Министерства здравоохранения Лига Менгельсоне, сообщает LSM.

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Согласно разработанному Минздравом плану реформы сети больниц, приемные отделения в медучреждениях будут массово преобразованы в отделения неотложной медицинской помощи. По словам Менгельсоне, это обеспечит быстрое и качественное оказание помощи пациентам, а также укрепит сеть больниц.

"Житель должен знать, что в любой больнице ему смогут срочно оказать помощь", — указала глава Минздрава.

Новый план предусматривает доставку пациента в ближайшее место лечения для оказания помощи, решение же о госпитализации будет принимать врач.

В свою очередь эксперт по экономике здравоохранения Дайга Бехмане добавила, что аналогичная трансформация здравоохранения происходит во всем мире, и Латвия тоже должна перейти "на систему здравоохранения развитой страны".

"Причин несколько, включая демографические тенденции населения, новые методы лечения и технологии, нехватку рабочей силы. [...] По сути, мы все еще находимся в процессе трансформации из советской системы в систему здравоохранения развитой страны. Мы должны отказаться от подхода, при котором пациент сам ищет, какие услуги ему нужны. Везде, где есть пациент, должна быть консультация и услуга. [...] Мы не можем позволить себе отдельные услуги, которые мы предоставляем в разных местах. Необходимо перейти к гораздо более доступной и интегрированной услуге для наших граждан", — заключила Бехмане.

В ходе подготовки реформ прозвучало предположение, что на их реализацию дополнительно потребуются 73,32 млн евро и они отнюдь не позволят сэкономить деньги, что противоречит первоначальной установке главы правительства Кришьяниса Кариньша.

Комментируя планируемые изменения, директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка пояснила, что приемные отделения больниц планируется формировать в качестве отделений неотложной медицинской помощи, где любой обратившийся пациент будет осмотрен, получит необходимые обследования и соответственно можно будет принять решение о том, следует ли продолжать лечение в амбулаторных или стационарных условиях.

Больницы по-прежнему будут оказывать терапию и уход за хроническими больными, подчеркнула Янка. Медицинскую помощь жителям будут оказывать все больницы, бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и пункты скорой помощи.

Заведующий клиникой неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков подчеркнул, что, несомненно, необходимо пересмотреть как оказание неотложной медицинской помощи, так и количество оказываемых медицинских услуг. По его словам, до сих пор госпитализация и доставка пациентов в медучреждение осуществлялись исходя из предпосылки, что пациент должен остаться в больнице. В реальности 50% пациентов, доставленных в стационар бригадами СНМП или обратившихся за помощью самостоятельно, после проведения необходимых манипуляций выписываются на амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.

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По мнению Вишнякова, необходимо обеспечить жителям возможность получения неотложной помощи ближе к месту жительства или месту, где произошел несчастный случай. Поэтому в отделениях неотложной помощи должно быть несколько врачей - терапевт или хирург и, возможно, травматолог.

"Каждый врач, работающий в таком отделении, должен уметь оказывать неотложную медицинскую помощь в соответствии с действующими инструкциями и алгоритмами. Тогда многих пациентов можно будет не везти за несколько сотен километров в больницу, а оказать им помощь в ближайшем учреждении", - сказал Вишняков.

Аналогичные мысли разделяет и директор СНМП Лиене Ципуле, которая считает, что новый подход будет более безопасен и дружелюбен по отношению к пациенту.

"С одной стороны, речь идет о централизации ресурсов для обеспечения самого высокого уровня лечения в больницах, а с другой, когда мы говорим о системных изменениях, неотложная помощь должна быть доступна. Экстренная стадия сложна тем, что мы не только должны оказать помощь, но и оценить, нужна ли она. А диагнозы мы можем установить, только доставив пациентов в медицинские учреждения", - пояснила Ципуле.

По ее словам, аналогичная система действует по всей Европе и в большинстве стран пациентов обследуют в медицинских центрах.

В плане реформы больниц наметилась ликвидация профилей родовспоможения, травматологии и хирургии в некоторых региональных больницах. Янка пояснила, что в учреждениях, где загруженность травматологических коек низкая и не хватает медперсонала, планируется переход с круглосуточного профиля травматологии на дневной стационар. В результате Алуксненская больница, Тукумская больница и Огрская районная больница перейдут на оказание услуг травматологического профиля в дневном стационаре. При необходимости больных из Тукумса и Огре будут направлять в Ригу, а из Алуксне - в Валмиеру.

Учитывая небольшое количество коек, не будет сохранен и хирургический профиль в Прейльской больнице. Вместо этого будет увеличен потенциал дневного стационара, а те пациенты, которым потребуется круглосуточное стационарное лечение, будут направлены в Резекненскую больницу.

Кроме того, планируется повысить доступность медицинской помощи в учреждениях социального ухода, пересмотреть соотношение численности врачей и медсестер, увеличив участие медсестер в процессе лечения, улучшить сотрудничество стационаров с учреждениями первичной медико-санитарной помощи.

Минздрав надеется, что план укрепления больничной сети поможет снизить показатели смертности в Латвии.