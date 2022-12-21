Отмененные рейсы и сломанные ноги. Оттепель заставляет латвийцев менять планы

Второй день продолжается оттепель, дороги скользкие, автобусные рейсы отменяются, в травмпунктах приток пациентов. Delfi обобщает информацию о последствиях перемены погоды в Латвии.

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Что с погодой?

Потепление началось во вторник. В ночь на среду в восточных регионах Латвии шел ледяной дождь, дороги обледенели, было объявлено оранжевое предупреждение.

В среду Латвию пересекает новая зона осадков, больше дождей будет на юге и в центре страны, а утром и вечером — в восточных регионах, прогнозируют синоптики. Небо будет закрыто густым слоем облаков, также ожидается дымка и туман. Температура воздуха — +1…+4 градуса.

Похоже, такая погода продлится еще долго. Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, перед Рождеством время от времени будут идти дожди, местами также ожидается мокрый снег, температура воздуха в основном сохранится выше нуля градусов. После Рождества и в новогодние праздники также возможны дождь и снег. Морозы будут чередоваться с оттепелями, на дорогах часто будет образовываться лед.

Что с дорогами?

Затруднены условия движения по автодорогам на большей части территории Латвии, за исключением Курземе. Особенно сложно проехать по грунтовым дорогам местного значения. Зимой они находятся под слоем накатанного снега, и в такую погоду покрываются слоем льда и воды. Работы по обслуживанию дорог в таких погодных условиях малоэффективны.

Что с транспортом?

Из-за погодных условий или нехватки водителей в среду было отменено уже более 20 междугородних рейсов — большая часть в районе Валмиеры и Мадоны.

Latvijas sabiedriskais autobuss отменил рейс Лубана-Цесвайне-Мадона-Берзауне-Айвиексте-Плявиняс в 3:35, рейс Лубана-Мейрани-Баркава-Мадона в 3:47, рейс Мадона-Берзауне-Вестиена-Эргли в 5:20, рейс Мадона-Лаудона-Папули в 5%25, рес Плявиняс-Айвиексте-Берзауне-Мадоне в 6:00, рейс эргли-Вестиена-Берзауне-Мадона в 6:35, рейс Кулдига-Крогсетас-Эдас-Кулдига в 7:00, рейс Мадона-Праулиена-Метриена-Раксала в 7:20, рейс Кулдига-Пуцес-Вилгале-Кулдига в 8:00 и рейс Раксала-Метриена-Праулиена-Мадона в 8:15.

Компания из-за погодных условиях VTU Valmiera отменила рейс Валмиера-Вайдава-Рубене-Валмиера в 5:55, рейс Валмиера-молочная фабрика Эвелес-Яунйерцени-Валмиера в 6:00, рейс Валмиера-Берзайне-Вакшени-Валмиера в 6:20, рейс Валмиера-Уаунземелес-Тожас-Мурьяни-Валмиера в 6:45, рейс Валмиера-почта Даугулю-школа Диклю-Валмиера в 6:45, рейс Виреши-Трапене-Виреши в 7:23 и рейс Виреши-Трапене-Виреши в 15:50.

Из-за нехватки водителей эта же компания отменила рейс Смилтене-Аумейстари-Гауя-Гайсмас в 6:40, рейс Гайсмас-Гауя-Аумейстари-Смилтене в 7:50, рейс Смилтене-Аумейстари-Гауя-Гаймас в 15:10 и рейс Гайсмас-Гауя-Аумейстари-Смилтене в 16:35.

Liepājas autobus parks отменил рейсы Айзкраукле-станция Даулзевас-Спроги-Нерета в 6:30 и рейс Нерета-Пилскалне-Спроги-станция Даудзевас-Айзкраукле в 7:55.

Компания Norma-A отменила рейс Мадона-Велене-Ранка-Бренгули-Валмиера в 6:40 и рейс Валмиера-Бренгули-Ранка-Велена-Мадона в 16:00.

Что с травмами?

За минувшие сутки медики "неотложки" доставили в больницы 61 человека, получившего травму из-за скользких улиц. Увеличилось и общее число травм — если каждый день медики выезжают примерно на 150 вызовов, связанных с травмами, то в минувшие дни таких вызовов было 273.

Резидент 2-й Рижской больницы Санта Микеле рассказала в среду утром в интервью программе TV3 "900 секунд", что сейчас в больнице в три раза больше, чем обычно, пациентов с травмами, полученными в результате падения на скользких тротуарах. Чаще всего встречаются травмы голеностопного сустава и предплечья. Примерно у трети пациентов травмы настолько серьезны, что требуют хирургического лечения, поэтому люди госпитализированы. Среди пострадавших пациенты разного возраста, но больше в возрастной группе старше 50 и 60 лет.

Призывают не выходить на улицы

Врач Санта Микеле из 2-й Рижской больницы призывает всех очень хорошо подумать, действительно ли сегодня нужно куда-то идти, но если этого нельзя избежать, выбрать подходящую обувь, передвигаться мелкими шагами и внимательно смотреть под ноги.

С подобным предупреждением утром выступило Юрмальское самоуправление, а два дня назад, перед началом оттепели, мэр Риги Мартиньш Стакис призвал пожилых людей оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Он также попросил других горожан помочь пенсионерам и доставить им на дом все необходимое — а самим тоже по возможности оставаться дома и работать удаленно.

Стакис сослался на на опыт европейских городов, в некоторых из которых из-за погодных условиях закрывают школы. В Риге было решено школы не закрывать, но руководителям школ поручили информировать школьников о том, как безопасно передвигаться по городу и о необходимости избегать мест, где чистят заснеженные крыши.