Отменят ли экзамены? Министерство образования представило план "ковидного" учебного года (ДОПОЛНЕНО в 17.50)

Если латвийским школьникам не удастся вернуться в школы во втором полугодии, то экзамены — кроме 12-х классов — могут быть отменены. Окончательное решение будет принято в феврале, свидетельствует обнародованный Министерством образования и науки план действий в связи с Covid-19.

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Поскольку более строгие ограничения ввели только с 30 декабря, Министерство образования получило наказ от инфектологов и эпидемиологов остановить активное передвижение хотя бы на две ближайшие недели. И опыт европейских стран, где началась третья волна, говорит в пользу такого решения, сообщила министр Илга Шуплинска.

Общий план действий Министерства образования и науки:

для 1-4 классов до 25 января продлить каникулы, что означает продление учебного года;

5-6 классы с 11 января начнут учиться дистанционно, но и для них рассматривается возможность вернуться к очному обучению;

учащиеся 7-12 классов, профессиональных учебных заведений и высших учебных заведений продолжат учебу дистанционно.

исключение - специальные учебные заведения, где с 4 января продолжается очное обучение, если ситуация не ухудшится еще сильнее.

Скорей всего, если с 25 января возобновится очное обучение, то всем ученикам и учителям придется носить защитные маски.

В конечном счете, для 1-х классов это удлиннит учебный процесс всего на неделю - для учебы используют февральские каникулы. Для 2-4-х классов планируется более серьезное удлиннение учебного года. "Эксперты всего мира утверждают, что ученикам 1-6-х классов надо максимально избегать онлайн образования, - уточнила Шуплинска. -. Очень надеемся, что вакцинация и тестирование помогут нам это организовать, избежав дополнительных рисков для учителей. Но пока учебный год придется продлить на лето, когда риски, мы надеемся, снизятся".

Министр подтвердила, что школы могут сами решить, хотят ли они часть учебного процесса провести в удаленной форме, чтобы детям не пришлось ходить на уроки и летом. Но к 1-4-м классам эта возможность не относится. В любом случае школы должны выполнить количественный план по пройденным предметам. Впрочем, есть вероятность, что министерство разработает к лета дополнительное предложение, отметила министр.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, и 25 янврая 1-4-е классы не вернутся в школы, министерство рассматривает возможность возобновить работу образовательного телеканала Tava-klase и начать онлайн-обучение для детей. Продлевать зимние каникулы больше не будут. Один из родителей сможет получать пособие по присмотру за ребенком во время принудительных каникул.

Государственные проверочные работы и экзамены

В государственных проверочных работах школам рекомендуют в этом учебном году делать акцент на объективную оценку полученных знаний, с пониманием того, что стресс и онлайн-образование окажут влияние на качество знаний, но главное — здоровье. Результаты проверочных работ не будут существенно влиять на годовую оценку.

Порядок эказемов и диагонстирующих работ в третьих, шестых и 11-х классах будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации (каким образом - читать здесь). Возможны три варианта:

Вариант А: очная учеба (в классе)

Диагностирующие работы в 3-м, 6-м и 11-м классах пишутся в классе. Оценка не влияет ни на оценку в семестре, ни на оценку в году.

9-й класс. Экзамены сдаются в очном режиме и в рамках учебного года, если школьники могут учиться и получать консультации в школе с февраля.



Вариант B: весь класс или ученик учится удаленно

Диагностирующие работы в 3-м и 6-м классах пишутся в классе до 12 марта. 11 класс пишет работы до конца учебного года.

9-й класс. Весенние каникулы — решающий момент. Если ситуация не улучшится, экзамены будут отменены.



Вариант С: удаленная учеба

Диагностирующие работы в 3-м и 6-м классах пишутся в электронном виде. Консультации один на один — в соответствии с эпидемиологической ситуацией. 11-й класс пишет работы до конца учебного года.

11-й класс — если обучение в школе не удастся возобновить, диагностирующие работы будут отменены.

Латышский язык в школах нацменьшинств можно будет сдавать по выбору учащегося.

Экзамены в 12-х классах

Если до весенних каникул 9-е и 12-е классы не смогут вернуться к частично очному обучению и очным консультациям, то министерство будет думать об уменьшении числа экзаменов или их отмене. Решающий момент — февраль.

Если с 25 января удастся вернуть 12-е классы на очное обучение, то их ждут три обязательных экзамена: латышский язык, математика, иностранный язык. Экзамены по иностранным языкам перенесены на 11-14 мая. Если для поступления в высшее учебное заведение необходимо, учащийся сдает централизованный экзамен по другому предмету (физика, химия, биология, история).

Если во время сдачи экзаменов будет в стране будет объявлена чрезвычайная ситуация или не будет возможности сдавать экзамены очно, то:

экзамены самое позднее будут происходить в июне, дополнительные сроки — в июле.

в средней школе экзамены отменяют, учебный год завершают с годовой оценкой; высшие учебные заведения проводят свои вступительные экзамены и корректируют условия поступления.

"Если выпускных экзаменов не будет, то для поступления в вузы решающее значение будет иметь среднегодовая оценка. Вузы на это пойдут — они знают о ситуации", - сообщила министр.

А может, оставить всех на второй год?

Шуплинска прокомментировала и часто высказываемое предложение многих родителей, в этом году "не мучить детей сомнительным образованием", а возобновить нормальную и безопасную учебу с осени. "У жизни не бывает черновиков!, - решительно отвергла идею министр. - Мы не в такой безвыходной ситуации, чтобы совсем отменять учебный процесс. Да, он особенный, больше нагрузка, меньше объем и напряжение, но это не значит, что следующей осенью учебный год надо повторять в режиме копипейст!".