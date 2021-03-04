Отнимать недвижимость не будут: Сейм в срочном порядке принял поправки, защищающие добросовестных покупателей

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Уголовно-процессуальному закону, защищающие интересы добросовестного покупателя в случаях, когда купленная им недвижимость впоследствии оказывается полученной преступным путем и может быть конфискована государством.

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Согласно поправкам, впредь в таких ситуациях недвижимое имущество будет оставаться в собственности добросовестного покупателя, право которого на собственность закреплено в публичном регистре. Стоимость этого имущества будет взыскиваться с лица, совершившего преступление. Поправки вступят в силу на следующий день после их провозглашения.

Как уже сообщалось, в Латвии возникла юридическая ситуация, в которой человек, добросовестно купивший недвижимость, может ее лишиться, если выяснится, что продавец или один из предыдущих владельцев завладел имуществом незаконно.

Публично прозвучала информация, что с такой ситуацией столкнулся художник Айварс Вилипсонс. Он узнал, что его квартира арестована, так как была приобретена мошенническим путем при помощи поддельного завещания, спустя два года после покупки. Само преступление произошло почти 10 лет назад, после чего квартира была дважды продана. В Земельной книге не было ни одной отметки о том, что квартира связана с каким-либо уголовным делом.

Ранее известная латышская писательница Нора Икстена рассказала Delfi, как почти год вела переписку по поводу возмутительной истории, связанной с квартирой семьи ее сестры. По ее словам, министр юстиции Янис Борданс зашевелился лишь тогда, когда решение суда о конфискации квартиры было вынесено, что получило громкий резонанс в обществе.

"Через 20 минут Борданс выступил с заявлением, что настало время делать перемены в законодательстве, чтобы люди не страдали от мошенничества, — рассказала Нора Икстена. — Но почему он это заявил только сейчас, когда квартиру отобрали — почему до того ничего не делалось? Получается, нельзя доверять ни одному факту в государственных регистрах (Земельной книге), нельзя доверять суду и нельзя доверять министру, который лжет в глаза. И что тогда значит государство? Произвол, дальше некуда!".