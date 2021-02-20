Писательница Нора Икстена видит схему на высшем уровне в деле об отнятой квартире художника

В среду суд Видземского предместья признал "имуществом, приобретенным преступным путем" квартиру художника Айварса Вилипсонса. И постановил вернуть ее пострадавшей стороне — государству. В 2017 году художник купил недвижимость на законных основаниях, положившись на запись о ее владельце в Земельной книге. Родственница семьи Вилипсонса, известная латышская писательница Нора Икстена, рассказала порталу Delfi о том, почему вся эта история, с ее точки зрения, выглядит, как "коррупционная схема на высшем уровне".

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В 2017 году известный и очень востребованный скульптор и график Айварс Вилипсонс приобрел квартиру на улице Зирну, с соблюдением всех законных процедур у владельца, указанного в Земельной книге. В апреле прошлого года, на фоне разразившейся пандемии, семья художника получила повестку в суд, из которой следовало, что с 2014 года полиция ведет расследование мошеннической схемы, в которую входит и купленная квартира.

Полиция пояснила, что доказательства можно было собрать только позже. "Изначально расследование было начато в 2014 году в связи с одной аферой с недвижимостью. В ходе расследования выяснилось и о других обманутых лицах, и о том, что данная серия преступлений совершена группой лиц. Учитывая, что преступление было раскрыто позже, недвижимость была изъята только в 2019 году ", — сообщила представитель полиции Гита Гжибовска.

Следствие установило, что история развивалась так: летом 2011 года к нотариусу пришли три женщины. Одной из них владелец квартиры на улице Зирню якобы оставил недвижимость в наследство. Двое других подтвердили, что завещание было настоящим — якобы покойный составил его в их присутствии.

Лишь через пять лет после начала расследования в 2019 году экспертиза пришла к выводу, что завещание было сфальсифицировано. В этом эпизоде ​​полиция подозревает двух свидетелей, Аллу Кейшу и Викторию Леибензоне, а также мужа Леибензоне Сергея Зенкова, который позже предоставил документы в Земельную книгу на основании доверенности, а также получил деньги от продажи собственности.

Как установила передача De facto, несмотря на то, что дело о возможном мошенничестве с недвижимостью управлением Госполиции Рижского региона было открыто в еще 2014 году, полиция как минимум три года (до 2017-го, когда Вилипсонс покупал квартиру) не проинформировала Земельную книгу о ведущемся следствии. При оформлении документов в Земельной книге ничто не предвещало беды.

В итоге суд постановил, что квартира, владелица которой умерла и в отношении которой наследник не подавал ходатайство о наследстве, в 2011 году путем фальсификации документов о наследовании имущества была незаконно отчуждена в пользу лиц, не имевших права на квартиру. Значит, потерпевший, а именно государство, в 2011 году было лишено права распоряжаться принадлежащей ему квартирой как собственностью, оставшейся без владельца. Получается, что нынешний владелец квартиры купил квартиру после завершения мошеннических действий, когда она была незаконно отчуждена и зарегистрирована в Земельной книге в пользу других третьих лиц.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с действующим законодательством, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена законному владельцу — государству, признанному потерпевшим по данному делу. Добросовестному покупателю имущества (Айвару Вилипсонсу) предложили подать иск о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Foto: Didzis Grodzs

Известная писательница Нора Икстена, сестра супруги Вилипсонса Индры, рассказала, что приняла активное участие в истории с квартирой. В апреле 2020 года, узнав о ситуации, в которую попали сестра с мужем, Нора вступила в переписку с министром юстиции Янисом Бордансом, памятуя, что в политику он шел под лозунгом наведения закона и порядка в стране.

"Я отправила Бордансу все документы по квартире, — рассказывает Нора Икстена порталу Delfi. — Они подтверждали, что жилье покупалось честно — никаких отметок в Земельной книге на момент покупки не было. Борданс ответил мне, что это была мошенническая схема, жертвами которой стало около 30 человек — все они потеряли свою собственность. Их квартиры тоже были под следствием, но покупатели квартир этого не знали. Целый год я переписывалась с Бордансом, настаивая, что не могут пострадать люди, которые ничего незаконного не совершали. В итоге все утихло".

Когда Индра и Айварс Вилипсонс получили повестку в суд и стало ясно, что квартиру у них заберут, Нора Икстена снова написала Бордансу. "Я возмутилась, как такое возможно, что люди пострадали в мошеннической схеме, и они же должны за это заплатить?" Когда 17 февраля суд официально отнял квартиру в пользу государства, Нора снова написала Бордансу, напомнив, что у нее сохранена вся переписка, свидетельствующая о том, что за все это время ничего не было сделано, чтобы защитить пострадавших от мошенничества людей.

"Через 20 минут Борданс выступил с заявлением, что настало время делать перемены в законодательстве, чтобы не люди не страдали от мошенничества, — отмечает Нора Икстена. — Но почему он это заявил только сейчас, когда квартиру отобрали — почему до того ничего не делалось? Получается, нельзя доверять ни одному факту в государственных регистрах (Земельной книге), нельзя доверять суду и нельзя доверять министру, который лжет в глаза. И что тогда значит государство? Произвол, дальше некуда!"

Жена художника Индра, сестра Норы, уже объявила в передаче Panorāma, что будет обжаловать несправедливый приговор — они готовы идти вплоть до европейского суда. "Латвийская законодательная система будет очень некрасиво в такой ситуации выглядеть, — признает Нора Икстена. — Получается, что само государство обхитрило судебную систему: ведь государство, зная что есть мошенническая схема, допускает (не ставя отметки в Земельной книге) продажу недвижимости, а потом отнимает у людей честно купленную собственность и отдает в собственность государству Латвия. Извините, но это выглядит как коррупционная схема на высшем уровне!"

Аналогичный случай произошел с Ириной Бейнарович, которая в 2015 году купила квартиру на ул. Авоту. В 2019 году полиция заявила, что накладывает арест на этот объект. "Я сразу пошла в суд. Помню, что пыталась узнать какие-то детали. А мне улыбнулись и сказали — вам не повезло", — вспоминает Ирина. Впоследствии прокуратура официально признала, что расследование в первые его годы было затянуто.

18 февраля, комментируя решение суда, министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что "общество ожидает от государства, чтобы оно гарантировало для всех справедливость, неприкосновенность прав и то, что человека нельзя лишить честно заработанных и вложенных средств. Я считаю, что в законодательстве должно быть четкое решение для такого рода ситуаций, чтобы обеспечить доверие общественности к государственным регистрам".