Отстраненная глава VID Яунземе займет новую должность в Министерстве финансов

Началась процедура перевода отстраненной от должности главы Службы госдоходов (VID) Иевы Яунземе на другую должность — в Министерстве финансов (МФ). Об этом сообщил портал газеты Diena со ссылкой на неофициальную информацию, которая попала в распоряжение журналистов.

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Неофициальную информацию порталу diena.lv подтвержил директор департамента коммуникации Минфина Алексис Яроцкис.

По его словам, сейчас в Министерстве финансов свободна вакансия директора Департамента по координации борьбы с теневой экономикой, и сейчас предпринимаются необходимые действия для того, чтобы обеспечить перевод Яунземе на эту должность.

Уже сообщалось, что 15 сентября министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") издал распоряжение об отстранении от занимаемой должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе.

В Министерстве финансов порталу Delfi сообщили, что распоряжение издано на основании доклада о служебной проверке, а также в связи с недавними заявлениями Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) о задержаниях в Таможенно-финансовой полиции VID. Также основанием стали задержания работников в Управлении внутренней безопасности VID.

"Задержана организованная преступная группа, которая состоит из работников VID высокого уровня. Задержанные, к которым суд применил арест, не инспекторы низкого уровня или какой-то отдельный таможенник, это должностные лица высокого уровня, которые работают под прямым руководством директора, который в свою очередь напрямую подчиняется генерального директору", — заявил министр финансов.

Он отметил, что в результате, возможно, был нанесен существенный ущерб государственным интересам, и в действиях Яунземе усматриваются признаки дисциплинарного нарушения, установленного 2-й частью 36-й статьи Закона "О дисциплинарной ответственности чиновников Государственной гражданской службы".

На время расследования должность главы VID занимает заместительница Яунземе Индра Карклиня.

Яунземе была генеральным директором VID с 2019 года.