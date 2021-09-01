Ответственность — на Минздраве? Павлютса призывают ввести обязательную вакцинацию отдельных групп жителей

У министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!), согласно правилам Кабинета министров есть право ввести обязательную вакцинацию отдельных групп жителей, и он должен этим правом воспользоваться, издав соответствующее распоряжение. Об этом заявил глава Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс (Новая Консервативная партия).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее стало известно, что Сейм зашел в тупик: ожесточненные политические споры не позволяют пока парламенту принять решение об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий, приняв закон.

Юрис Ранцанс считает, что такое решение может принять единолично министр здравоохранения. Политик ссылается на восьмой пункт правил о вакцинации, гласящий, что в случае эпидемии или угрозы, министр здравоохранения вправе издать распоряжение об обязательной вакцинации отдельных групп жителей в чрезвычайных случаях.

Так политик ответил на вопрос о дальнейших действиях власти по обеспечению максимального охвата вакцинацией населения. Вчера — после встречи представителей парламентских фракций с президентом Эгилсом Левитсом — стало известно, что Сейм отложил на время рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации. Сегодня Совет парламентских фракций еще раз обсудит на заседании, как действововать дальше. Законопроект не включен в повестку дня заседания Сейма, которое состоится 2 октября.

Ранцанс указал, что изначально Министерство здравоохранения должно определиться с тем, что позволяет делать в нынешней ситуации министру действующее законодательство. Политик акцентировал, что существующее законодательство, в том числе Закон об эпидемиологической безопасности и правила Кабинета министров, дают министру здравоохранения действовать решительно.

По прогнозам Ранцанса, рассмотрение законопроекта об обязательной вакцинации в ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции может затянуться примерно на две недели: оппозиция устраивает длительные дебаты по каждой поправке. Всего подано 162 поправки, за две прошедших недели депутаты "одолели" менее 40.

При этом Ранцанс допускает, что некоторые из рассматриваемых поправок отпадут сами собой, но изменения нужно будет вносить в Закон о труде и Закон о гражданской службе.