Пабрикс будет выполнять обязанности министра внутренних дел после отставки Голубевой

После отставки министра внутренних дел Марии Голубевой премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение возложить обязанности министра внутренних дел на министра обороны Артиса Пабрикса.

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Об этом Кариньш заявил на пресс-конференции в понедельник после собрания партий, формирующих правительство.

Как уже сообщалось, Мария Голубева приняла решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел и продолжить работу в Сейме. О своем решении политик сообщила 16 мая на специально созванной пресс-конференции.

Голубева начала пресс-конференцию с заявления о том, что в нынешней напряженной ситуации расшатывание правительства выгодно только врагам страны. Голубева сообщила, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подчинился давлению Нацобъединения. По словам Голубевой, решение о фактическом выражении ей недоверия, премьер принял, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел".

Ранее уже экс-глава МВД заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер-министр.

Партия Attīstībai/Par!, которую представляет Голубева, позже должна принять решение о том, как будет строить отношения с коалиционными партнерами.