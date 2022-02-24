Пабрикс: если ЕС и НАТО не договорятся о самых жестких санкциях, можно ожидать катастрофы
Foto: LETA

Евросоюз и НАТО в четверг вечером должны договориться о самых строгих санкциях в отношении России, в том числе о ее отключении от международной платежной системы SWIFT. В противном случае от России можно ожидать действий с куда более серьезными последствиями или даже катастрофы, об этом в социальных сетях написал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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Как сообщает агентство Reuters, ЕС, скорее всего, не отключит Россию от SWIFT в связи с нападением Москвы на Украину. Отключение поддерживают дипломаты стран Балтии и президент Чехии Милош Земан. Однако, другие страны не готовы на этот шаг.

Ранним утром 24 февраля российские войска атаковали объекты на всей территории Украины. Сообщения о ракетных обстрелах приходят из Киева, Харькова, Одессы и других городов страны. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

Украинская армия участвует в боевых действиях против российских вооруженных сил, в ходе столкновений и атак российских войск погибли десятки военнослужащих. Украина также сообщила о крушениях российских самолетов, которые Россия отрицает.

Евросоюз, США, Великобритания и другие страны пригрозили ввести очень серьезные санкции против России в случае вторжения на Украину.

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