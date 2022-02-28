Пабрикс: психологически Украина победила в этой войне

Принимая во внимание поддержку, оказанную Украине Западом и другими свободными странами в защите от вторжения российской армии, можно считать, что психологически Украина выиграла эту войну, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс Латвийскому радио.

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По его словам, президент России Владимир Путин пытался сделать все возможное, чтобы разделить, запугать и удержать другие страны от помощи Украине и ужесточения санкций против России. Именно в этом заключается и цель путинской угрозы возможного применения ядерного оружия.

Пабрикс заявил, что угроза ядерной войны не может запугать страны, обладающие собственным ядерным оружием, потому что Россия не единственная. "Насколько Россия, российская элита и сам Путин осознают опасность игры со спичками около пороховой бочки, надеюсь, понятно и самим россиянам — российскому обществу и тем, кто окружает Путина", — сказал он.

Говоря о возможном дальнейшем развитии военного конфликта и способах, которыми Путин мог бы положить конец агрессии в Украине, Пабрикс заявил, что Западу нужна не капитуляция Путина, а вывод российских войск из Украины.

"На самом деле Россия не может выиграть эту войну, учитывая огромную поддержку со стороны всех свободных стран мира", — считает Пабрикс. По его мнению, российское руководство теперь вынуждено как можно скорее придумать, на каких условиях достичь мира, и эти условия, вероятно, "не будут основываться на идеях, высказанных Путиным в самом начале".

В условиях войны с Украиной Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу объявить режим особого боевого дежурства в российских силах сдерживания. Он обосновал это тем, что высокопоставленные представители НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.