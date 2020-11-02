Парковочные места на брусчатке набережной в Риге станут дешевле: сейчас первый час стоит 5 евро

Комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта одобрил идею отменить повышенный тариф на парковку машин на вымощенных брусчаткой участках набережной 11 Ноября. Если окончательное решение Рижской думы будет таким же, то к отрезку от ул. Яуниелас до Бискапа гате и затем до Полю гате будет статус парковочной зоны "В" (первый час парковки — 2 евро, каждый последующий — 2,50 евро).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На данный момент данный участок набережной в Риге считается "зоной R" с повышенным тарифом — первый час обходится автоводителям в 5 евро, каждый последующий — в 8 евро.

Окончательное решение должна принять Рижская дума. На следующее свое заседание Комитет по делам сообщения и транспорта подготовит проект о грядущих изменениях в правилах.