Парковочные места на брусчатке набережной в Риге станут дешевле: сейчас первый час стоит 5 евро
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Комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта одобрил идею отменить повышенный тариф на парковку машин на вымощенных брусчаткой участках набережной 11 Ноября. Если окончательное решение Рижской думы будет таким же, то к отрезку от ул. Яуниелас до Бискапа гате и затем до Полю гате будет статус парковочной зоны "В" (первый час парковки — 2 евро, каждый последующий — 2,50 евро).

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На данный момент данный участок набережной в Риге считается "зоной R" с повышенным тарифом — первый час обходится автоводителям в 5 евро, каждый последующий — в 8 евро.

Окончательное решение должна принять Рижская дума. На следующее свое заседание Комитет по делам сообщения и транспорта подготовит проект о грядущих изменениях в правилах.

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