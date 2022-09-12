Партия "Консервативные" предлагает ограничить использование русского языка в рекламе и коммуникации

Партия "Консервативные" предлагает принять закон, обеспечивающий статус латышского языка как единственного государственного, что частично ограничило бы использование русского языка в доступной для потребителей информации.

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При этом будут определены и исключения, на которые закон не распространяется, в том числе - на межличностное общение.

Предложение "Консервативных" предусматривает, что запрещено использовать язык, не являющийся официальным языком Евросоюза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АО.

Предлагают это запретить поставщикам общественных услуг, компаниям по электронным коммуникациям, частным поставщикам платежных и кредитных услуг, продавцам энергии для физических лиц, поставщикам услуг общественного транспорта, управляющим жильем, аэропортам, автобусным и железнодорожным вокзалам, поставщикам услуг такси и компаниям по вывозу мусора.

Это условие намерены распространить на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.

В пунктах розничной продажи товаров будет запрещено использование языка, не являющегося официальным языком ЕС, в дополнение к государственному языку или наряду с ним при продаже товаров или предоставлении услуг — в визуальных или звуковых объявлениях, вывесках внутри или за пределами торговой точки, в видимых печатных материалах или в интерактивной среде, на сайте, в информации, направляемой клиентам, если клиент предварительно не договорился отдельно в письменной форме о получении информации на другом языке.

Это условие не распространяется на описание товара и упаковку производителя, индивидуальное общение сотрудников, работающих в торговой точке, с конкретным лицом, дистанционную и уличную торговлю. Также предполагается установить, что работодатели предприятий, где трудятся не менее 50 человек, должны информировать Государственную трудовую инспекцию, если если минимум от пяти сотрудников требуется знание или использование языка, который не является официальным языком ЕС, или если это считается преимуществом для установлении трудовых отношений. Это требование должно быть обосновано.

По законопроекту работодателю запрещено требовать от работника знания или использования для выполнения трудовых обязанностей языка, не являющегося официальным языком ЕС, с целью обеспечения общения в ряде случаев, упомянутых в законе.

Нарушение закона должно повлечь за собой административную ответственность. Законопроект будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года. Ограничения могут быть продлены, если сочтут, что они все еще необходимы по истечении этого времени.

Законопроект внесли в Сейм депутаты Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Айнарс Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс. По их словам, такие нормы должны уменьшить последствия многолетней русификации - они искоренят установившуюся практику использования латышского и русского языков одновременно в повседневном общении в рабочей среде и при оказании услуг.

В аннотации к законопроекту поясняется, что его цель - сохранение, защита и развитие латышского языка, а также обеспечение интеграции представителей меньшинств в латышское общество.