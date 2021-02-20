Павлютс: на следующей неделе прививку от Covid-19 будут получать минимум 2000 человек в день
Foto: LETA

На следующей неделе в Латвии прививку от коронавируса будут получать по меньшей мере 2000 человек в день — это вдвое больше, чем планировалось вакцинировать на этой неделе, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter.

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Павлютс отметил, что спрос на вакцины со стороны кабинетов вакцинации на следующую неделю превышает предложение, поэтому количество запросов пришлось ограничить.

По словам министра, средняя ежедневная цель вакцинации на следующей неделе увеличится вдвое и составит 2 000 прививок в день. До сих пор была поставлена цель делать не менее 1000 прививок каждый день.

Ранее в Национальной службе здравоохранения сообщили, что Латвия получила еще 16 800 доз вакцины AstraZeneca. Полученные вакцины будут использоваться для вакцинации сотрудников и клиентов центров социального ухода, а также медиков и студентов медицины, которые решили получить прививки. Также начата вакцинация людей старше 70 лет.

В целом Латвия получила уже 71 025 вакцин от Covid-19 — 30 225 вакцин Pfizer"/"BioNTech, 7200 вакцин Moderna и 33 600 вакцин AstraZeneca.

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LETA

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LETA

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министерство здравоохранения Коронавирус Даниэл Павлютс
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