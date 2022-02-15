Павлютс предупредил об угрозе новой волны Covid-19

Нужно считаться с тем, что осенью может начаться новая волна Covid-19, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Никто с уверенностью не может сейчас сказать, как именно будут развиваться события. Мы должны считаться с тем, что осенью может последовать еще одна волна пандемии. Какая, на основе какого подвида — в настоящее время это невозможно определить", — сказал министр.

Поэтому, по его мнению, необходимо использовать последующие месяцы, чтобы подготовиться к будущему и отреагировать на различное развитие событий.

"Если необходимо, еще раз провести бустерную вакцинацию людей старшего поколения и т.п.", — заявил Павлютс.

Ранее сообщалось, что Латвия с 1 марта выходит из режима чрезвычайной ситуации из-за Covid-19. Правительство утвердило послабления ограничений. Все магазины будут открыты для всех жителей, вне зависимости от статуса вакцинации. Но требование предъявить сертификатах сохранится для клиентов кафе, салонов красоты, спортклубов, на всех мероприятиях, где в силу специфики нельзя носить маску.