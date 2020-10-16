Переадресация звонков и гибкий график. Как министерства Латвии работают удаленно в условиях пандемии

В начале прошлой недели Министерство здравоохранения распространило призыв ко всем работодателям по мере возможностей обеспечить своим работникам работу удаленно. Портал Delfi опросил все министерства, из которых лишь одно не дало ответ на вопрос, каким образом происходит удаленная работа в госуправлении.

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Информация для данной статьи была предоставлена на прошлой неделе, поэтому следует учитывать, что из-за распространения Covid-19 ситуация в любое время может измениться.

Планирование — на совести начальников

У каждого из министерств Латвии разработан собственный план на случай необходимости удаленной работы — в том числе подсчитано, сколько работников ведомства должно находиться на рабочем месте и какие технологические решения необходимо применять. В основном за данный аспект ответственными назначены главы структурных единиц.

Так, Министерство благосостояния подготовило основные позиции и по работе из офиса, и из дома, а также проработало правила этикета. Например, работа в бюро подразумевает соблюдение двухметровой дистанции между коллегами как во время работы, так и в рабочие перерывы.

Начальник структурной единицы каждую неделю планирует рабочий график бюро таким образом, чтобы одновременно обеспечить и выполнение рабочих обязанностей, и мер по обеспечению эпидемиологической безопасности. Минблаг заверил, что пропорция удаленной работы является гибкой и применяется в зависимости от содержания проводимой работы.

Вне работы по WhatsApp не беспокоить

Если сотрудник работает удаленно, то его стационарный телефон в офисе выполняет переадресацию на мобильный номер. Это правило действует и в других министерствах. Рабочий этикет также подразумевает "тихий час" во врерабочее время. "Не присылаем сообщения в общие группы WhatsApp с рабочими заданиями до 8:00 и после 18:00", — указано в правилах рабочего этикета Минблага.

В Министерстве сообщения на прошлой неделе перерабатывали аналогичные правила, приспосабливая его к поправкам во внешних нормативных актах.

МИД Латвии новые правила проработал еще весной, во время первой волны коронавируса, и сейчас применяет уже готовые наработки, добавляя к ним актуальные советы эпидемиологов. Главным принципом является то, что удаленная работа не должна негативно влиять на выполнение рабочих обязанностей. О работе удаленно или гибком графике сотрудник Министерства иностранных дел должен договариваться с непосредственным начальником, пояснили в МИД.

Главное — чтобы работа выполнялась

В Министерстве финансов по теме удаленной работы отметили, что обычно не указывается конкретное число дней, которое нужно провести, трудясь из дома. В основном это оценивается, исходя из объема, сложности и доступности работ, которые необходимо выполнить.

В Министерстве обороны главы структурных единиц тоже организовывают таким образом, чтобы нововведения не мешали выполнять конкретные функции и задания. Раз в неделю начальники ведомств отчитываются перед госсекретарем в случае, если их работник или работники работают удаленно более, чем два дня в неделю.

В Министерстве культуры с 12 октября все структурные единицы обеспечивают, чтобы на рабочем месте было 2-3 сотрудника, остальным же разрешается работать удаленно из дома.

Сколько чиновников трудятся из дома

Согласно отчетам министерств, если до пандемии Covid-19 удаленно работало порядка 5% их госслужащих, то с марта труд из дома выбрали 20-30%. По ситуации на начало прошлой недели — 18%.

Лидером по "удаленке" является Министерство защиты окружающей среды и регионального развития. В сентябре работу из дома предпочитали 218 его сотрудников — это 66% от общего числа. Порядка 10-20% работников не могут работать удаленно из-за специфики должности.

В Министерстве здравоохранения этот показатель составляет от 20% до 30%, но все время меняется. МИД Латвии позволяет работать удаленно 10% своих сотрудников, но прогнозирует, что в скором времени эта цифра вырастет. Порядка 30% сотрудников министерства иностранных дел так или иначе будут вынуждены работать "на месте".

В Министерстве финансов удаленно работают примерно 25% сотрудников.