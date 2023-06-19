Передача: компания с производством в Даугавпилсе продавала прицелы российским военным

Белорусский производитель оптический инструментов Yukon Advanced Optics Worldwide, базирующейся в Литве и имеющий производство в Латвии, не ушел из России. Более того, его продукцию покупали российские вооруженные силы, выяснило расследование литовского медиа LRT.

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Компания Yukon Advanced Optics Worldwide осудила российское вторжение в Украину и с началом войны оказывала украинцам поддержку. В прошлом году компания заявила, что прекращает свое производство в Смоленске. Но журналисты выяснили, что его дочернее предприятие Mezon-A все еще работает в этом городе.

Данные, собранные порталом LRT и международными партнерами проекта Scanner project, показывают, что с начала войны компания "Мезон-A" получила от российских клиентов как минимум 2,3 млн евро за проданные товары. Среди основных заказчиков была группа компаний CEK, занимающаяся продажей оптических приборов и выполнением гособоронзаказа России.

По данным портала, в феврале этого года белорусские ночные прицелы Pulsar торговой марки Yukon Advanced Optics Worldwide были переданы российским силам, воюющим в Украине, кроме того, журналисты обнаружили десятки случаев отправки на фронт техники Pulsar.

Представители Yukon Advanced Optics Worldwide заявляют, что на передовой могли оказаться приборы, проданные ранее, а не в прошлом году. После публикации расследования компания заявила, что процесс ликвидации ее компании в России уже начался, и она больше не производит и не продает продукцию в России и Беларуси.