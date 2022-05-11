Перевощиков: осенью можно ждать нового подъема заболеваемости Covid-19

Хотя в настоящее время распространение Covid-19 уменьшается, осенью можно ждать нового подъема заболеваемости, сказал в интервью телеканалу TV3 директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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По его словам, летом нужно использовать время, чтобы подготовиться к осени.

Как подчеркнул Перевощиков, опасения вызывает то, что вызывающий Covid-19 вирус менялся уже четыре раза и стал более заразным, поэтому сложно прогнозировать, что произойдет в будущем.

Хорошей новостью является то, что омикрон, последний штамм вируса, не вызывает тяжелого воздействия на здоровье людей, однако плохо то, что люди с Covid-19 по-прежнему умирают, отметил эксперт.

По словам Перевощикова, специалисты здравоохранения в настоящее время рассматривают возможность следующей бустерной вакцинации от Covid-19 для людей из групп риска.