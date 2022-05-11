Перевощиков: осенью можно ждать нового подъема заболеваемости Covid-19
Foto: LETA

Хотя в настоящее время распространение Covid-19 уменьшается, осенью можно ждать нового подъема заболеваемости, сказал в интервью телеканалу TV3 директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, летом нужно использовать время, чтобы подготовиться к осени.

Как подчеркнул Перевощиков, опасения вызывает то, что вызывающий Covid-19 вирус менялся уже четыре раза и стал более заразным, поэтому сложно прогнозировать, что произойдет в будущем.

Хорошей новостью является то, что омикрон, последний штамм вируса, не вызывает тяжелого воздействия на здоровье людей, однако плохо то, что люди с Covid-19 по-прежнему умирают, отметил эксперт.

По словам Перевощикова, специалисты здравоохранения в настоящее время рассматривают возможность следующей бустерной вакцинации от Covid-19 для людей из групп риска.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?