Перевощиков: распространение "омикрона" по всей Латвии - вопрос времени
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Распространение омикрон-штамма во все регионы Латвии - лишь вопрос времени, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Он пояснил, что ситуация с Covid-19 ухудшилась во всех регионах. Болезнь быстрее всего распространилась в Риге, ее окрестностях, а на последнем месте — Латгале. Среди ближайших к Риге краев самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Адажском, Марупском и Кекавском краях.

Доля случаев заражения омикрон-штаммом составила 85,7% всех образцов, протестированных на прошлой неделе.

"Так что, довольно быстро и за несколько недель с нуля он достиг такой большой доли. При этом дельта-штамм может оставаться доминирующим в некоторых регионах, но это только вопрос времени, когда "омикрон" захватит все регионы Латвии", — сказал Перевощиков.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Латвии было выявлено 6097 новых случаев Covid-19.

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