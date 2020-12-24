Перевощиков: возможно, придется ввести ограничения на передвижение внутри Латвии

Несмотря на резкий рост заболеваемости Covid-19, а также призывы врачей и политиков, жители Латвии продолжают активно передвигаться по стране. Если население не снизит свою мобильность, возможно, придется вводить ограничения на передвижение, заявил LTV эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевощиков.

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По словам Перевощикова, данные мобильных операторов свидетельствуют, что мобильность людей не снизилась. "Нужно сократить возможности передать вирус друг другу. Мы не можем пустить болезнь на самотек", — отметил Перевощиков. Рассмотрение мер по ограничению передвижения эпидемиологи могут инициировать уже на следующей неделе.

Эксперт отметил, что при нынешней ситуации эпидемиологам все труднее проверять очаги инфекции и следить за ее распространением. Каждый десятый тест дает положительный ответ, и такая статистика благоприятна только для распространения вируса.

В среду в эфире передачи Rīta panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что если ситуация не улучшится, то населению нужно готовиться к ограничениям передвижения.

Жесткие меры по ограничению передвижения введены в Литве. На границах между административными районами дежурят экипажи полиции, которые разворачивают водителей, которые не могут предоставить убедительные доказательства необходимости поездки.