Перевощиков: возможно, придется ввести ограничения на передвижение внутри Латвии
Foto: LETA

Несмотря на резкий рост заболеваемости Covid-19, а также призывы врачей и политиков, жители Латвии продолжают активно передвигаться по стране. Если население не снизит свою мобильность, возможно, придется вводить ограничения на передвижение, заявил LTV эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Перевощикова, данные мобильных операторов свидетельствуют, что мобильность людей не снизилась. "Нужно сократить возможности передать вирус друг другу. Мы не можем пустить болезнь на самотек", — отметил Перевощиков. Рассмотрение мер по ограничению передвижения эпидемиологи могут инициировать уже на следующей неделе.

Эксперт отметил, что при нынешней ситуации эпидемиологам все труднее проверять очаги инфекции и следить за ее распространением. Каждый десятый тест дает положительный ответ, и такая статистика благоприятна только для распространения вируса.

В среду в эфире передачи Rīta panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш подтвердил, что если ситуация не улучшится, то населению нужно готовиться к ограничениям передвижения.

Жесткие меры по ограничению передвижения введены в Литве. На границах между административными районами дежурят экипажи полиции, которые разворачивают водителей, которые не могут предоставить убедительные доказательства необходимости поездки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

100

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота