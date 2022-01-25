Первые вакцины Novavax от Covid-19 Латвия получит через месяц

В конце февраля Латвия получит первые вакцины Novavax от Covid-19 , на заседании правительства рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Вакцины американской фармацевтической компании Европейское агентство лекарств (EZA) одобрило 20 декабря. Таким образом она стала пятой вакциной от коронавируса, которую используют в странах ЕС.
Всего до середины марта в рамках четырех поставок Латвия получит 222 000 доз вакцины Novavax. Самая крупная партия ожидается в конце февраля, когда в страну будет доставлено 78 000 доз.
Как сообщалось, в отличие от четырех других вакцин, Novavax создана на протеиновой базе и содержит фрагменты белка, свойственные именно этому вирусу. При помощи этой вакцины иммунная система человека может определить, что новый белок не должен присутствовать в организме, и отреагировать соответствующим образом, создав естественную защиту от инфекции.
В ходе третьей фазы исследований препарата, в которой приняли участие около 30 тысяч пациентов, он показал общую эффективность в 90 процентов, правда, в отношении исходного вируса SARS-CoV-2, а не его мутаций.
На настоящий момент в Евросоюзе используются четыре вакцины против инфекции SARS-CoV-2: две мРНК-вакцины производителей Biontech/Pfizer и Moderna, а также две векторных - AstraZeneca и Johnson & Johnson.