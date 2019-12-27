Плакатист Юрис Димитерс: после смерти мамы с пенсией 2000 евро надо выживать на свои 130 евро

Сын недавно скончавшейся легендарной художницы Джеммы Скулме известный своими смелыми плакатами Юрис Димитерс рассказал в интервью nra.lv, что оказался фактически за чертой бедности.

Народная художница ЛССР, потомок знаменитой династии художников Скулме, чьи работы занимают почетное место в помещениях Национального художественного музея, ушла из жизни 9 ноября - ей было 94 года.

«Наконец-то, у меня началась настоящая Латвия, - иронизирует в интервью Юрис Димитерс, - пенсия мамы была около 2000 евро — за то, что она голосовала за независимость Латвии, фактически, за то, чтобы моя пенсия была 130 евро. Теперь начнем большой эксперимент с моей честно заслуженной пенсией».

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Сын Джеммы Скулме - тоже известный художник, чьи выставки проходят в национальных музеях страны. Юрис живет в доме мамы в Межапарке. Содержание жилья и налог на недвижимость никак не совместимы с его пенсией в 130 евро.

В интервью Элите Вейдемане он рассказывает, что хоть в советское время ему пришлось сделать немало заказных работ на тему «Наша цель — коммунизм», но тогда "власти художников поддерживали". По его словам, тот период его творчества был невероятно продуктивным. А свою критику издержкам социализма он неизменно выражал в смелых плакатах, которые зачастую получали высокую оценку на разных конкурсах.

Сегодня, по мнению Димитерса, художники полностью отпущены на вольные хлеба. Если коммерческой жилки нет — шансов на выживание немного…