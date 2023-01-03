Из-за начавшейся 24 февраля прошлого года войны России против Украины существенно выросло количество граждан РФ, желающих получить латвийское гражданство. Эти люди уже годами живут в Латвии и хотят пройти процесс натурализации. В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) отмечают, что количество россиян, желающих натурализоваться, увеличилось в два раза. Об этом пишет LSM.lv

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Виктория живет в Латвии уже 16 лет. Ее муж является гражданином Латвии, как и их дети. Российское гражданство женщина так долго сохраняла из практических соображений, чтобы беспрепятственно посещать оставшихся на родине бабушку, мать и брата.

В сентябре Виктория сдала экзамен по натурализации, в последние дни прошлого года она получила подтверждение того, что имеет право на получение гражданства Латвии после проверки различных данных. Сейчас она готовится подать документы в российское посольство для аннулирования гражданства РФ.

Решение подать заявление на получение латвийского паспорта было принято в связи с политической ситуацией. По словам Виктории, экзамен по латышскому языку был довольно легким. Она сделала одну ошибку, отвечая на вопросы по конституции, но пересдала эту часть проверки через месяц.

Александр приехал на работу в Латвию 15 лет назад, интегрировался в местное общество. Как и Виктория, Александр решил отказаться от российского гражданства только в 2022 году. Он надеется получить гражданство Латвии к лету этого года.

В посольство РФ он должен был представить не только документы о том, что у него есть законное разрешение на пребывание в Латвии, но и справку из Налоговой инспекции России об уплаченных обязательствах и даже свидетельство о прохождении воинской службы. Если бы ему сказали вернуться в Россию за другим документом, был бы риск быть мобилизованным и отправленным на фронт против его воли.

То, что в прошлом году значительно возрос интерес граждан России к получению латвийского гражданства подтвердила и руководитель отдела по связям с общественностью PMLP Мадара Пуке.

"Огромный рост интереса. После начала войны в Украине количество звонков от русскоязычных, количество писем и обращений значительно увеличилось. Все информативные дни, во время которых рассказывают, как сдать экзамен на гражданство, посещают только граждане России или неграждане Латвии. До войны граждане Украины, Литвы и других стран тоже приходили, но в этом (прошлом — прим.ред.) году интерес со стороны граждан России значительно вырос. Я разговаривала с коллегами, они сказали, что вдвое. Более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и довоенной обстановкой", — пояснила Пуке.

За 11 месяцев прошлого года 111 граждан России получили гражданство Латвии в порядке натурализации, а 312 владельцев российских паспортов написали заявление о начале выхода из гражданства РФ.

Для получения латвийского гражданства необходимо не только прожить в Латвии последние пять лет с постоянным видом на жительство и иметь возможность показать законный источник средств к существованию, но и сдать тот же экзамен по натурализации, что и люди с паспортами неграждан. Латышский язык для этого необходимо знать на уровне B1.

По словам Пуке, многие проживающие в Латвии граждане России очень плохо владеют госязыком, либо вообще не знают его.

Путь к получению латвийского гражданства для граждан России настолько долог, что результаты прошлогоднего повышения интереса мы увидим только в этом году, заявила представительница PMLP. От заявления о выходе из гражданства РФ до положительного ответа, за которым последует решение Кабинета министров о предоставлении гражданства Латвии, может пройти год.

Как свидетельствуют данные PMLP, за 11 месяцев прошлого года 622 человека с паспортами неграждан также выразили желание получить гражданство Латвии. Однако в этом сегменте существенного роста интереса к латвийскому гражданству не наблюдается — он примерно такой же, как и до войны.