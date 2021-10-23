Почти треть новых случаев Covid-19 выявлена в Риге
Foto: Pixabay

Среди крупных городов больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В Риге выявлены 855 новых заболевших, а 14-дневный кумулятивный показатель составляет 9558 человек. В свою очередь, в Даугавпилсе констатировано 243 новых случая.

В Елгаве и Баусском крае выявлено по 91 новому случаю инфицирования Covid-19, в Екабпилсском крае — 84, в Лиепае — 78, в Цессиском и Кулдигском краях — по 74 новых случая, в Юрмале — 73, в Резекне — 66. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 2932 новых случая Covid-19, скончались 26 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1605,9 случая на 100 000 населения — это самый высокий показатель, зарегистрированный в Латвии с начала пандемии.

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