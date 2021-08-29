Поданы еще три жалобы на конкурс инфраструктурных проектов Rail Baltica в центре Риги

На конкурс разработки инфраструктурных строительных проектов, связанных с Rail Baltica, поданы уже три жалобы, сообщило Бюро по надзору за закупками. Конкурс объявил Департамент городского развития Рижской думы.
Жалобы подали SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, литовское предприятие Kauno tiltai и SIA Guliver. Срок рассмотрения жалоб пока не установлен.
Известно, что жалобу подало и предприятие SIA Tilts. В этом случае дата рассмотрения жалобы также не определена.
Как уже сообщалось, конкретная закупка была объявлена в конце июле, планируется, что будет заключен договор на сумму в 23 млн евро. Заявки на конкурс принимаются до 30 августа.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до литовско-польской границы, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.
Предполагается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решили построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрыта за счет средств Европейского союза. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова к движению в 2026 году.