Подростки смогут сообщать о школьной травле через мобильное приложение

В феврале начнет работу мобильное приложение #Neklusē ("не молчи"), через которые школьники смогут сообщить о моббинге и получить помощь профессионального психолога, сообщила агентству LETA соавтор проекта Марика Анджане.

В приложении можно сообщить о факте школьного насилия, получить помощь психолога и узнать больше о самом явлении и о том, как выйти из этой ситуации. Моббинг — эмоциональное и физическое насилие — в школах был всегда, но о его последствиях заговорили только недавно, объяснила Марика Анджане. "Статистика действительно пугающая, поэтому вместе с психотерапевтом мы собрали практические советы, которые могут пригодиться любому — и тому, над кем издеваются, и самим обидчикам, чтобы задуматься о своем поведении и его последствиях", — рассказала соавтор проекта.

По ее словам, в Латвии с моббингом сталкивался каждый третий ребенок или подросток. Латвия здесь на первом месте в ЕС, как показало исследование Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Руководитель "Центра ресурсов для подростков" и специалист по профилактике зависимостей Детской клинической университетской больницы Нил Саксс Константинов призывает родителей обращать внимание на состояние детей. "Если ребенок дома стал замкнутым, неразговорчивым, высказывает внезапное нежелание идти в школу, стал плаксивым или, наоборот, агрессивным — это могут быть признаки, что у него появились серьезные сложности", — предупреждает он.

Специалист уверен, что лучшее, что в этой ситуации можно сделать — разговорить ребенка и убедиться, что у него есть контакты, куда можно конфиденциально обратиться за помощью в случае необходимости.

Родители и сами подростки могут позвонить на круглосуточный телефон доверия 11 61 11 или отправить смс или сообщение через WhatsApp на номер 29 164 747, психологам из "Центра ресурсов для подростков".

Эксперты призывают родителей, школьников и учителей заполнить опрос проекта Neklusē на платформе Edurio и помочь психологам и школьным администрациям провести исследование ситуации со школьным насилием в Латвии. Это можно сделать до 9 апреля. Результаты исследования будут доступны в мае.