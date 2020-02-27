Пограничнику в Рижском аэропорту сделан анализ на коронавирус

Работающему в Рижском аэропорту пограничнику, который имел контакт с зараженным коронавирусом гражданином Ирана, сделан анализ, результатов которого он дожидается дома.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне, конкретного пограничника удалось идентифицировать, но результат анализа пока не известен.

Как сообщалось, в Эстонии в четверг был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом Covid-19, и больной прибыл в Эстонию автобусом из Риги.

Как сообщает эстонский портал Delfi, больной прибыл в Ригу из Ирана транзитом через Турцию. Из Турции в Ригу прямые авиарейсы обеспечивает компания Turkish Airlines, самолет которой из Стамбула приземлился в Риге вчера в 11:20.

Автобусный перевозчик Lux Express сообщил, что зараженный вирусом гражданин Ирана выехал автобусом из Риги в 14 часов, а в Таллин прибыл в 18:30.

По словам министра социальных дел Эстонии Танел Кийк. Кийка, нет данных о том, что коронавирус, пришедший в Эстонию, распространился дальше по стране, однако правительство планирует ввести дополнительные контрольные меры на границе.