Полиция будет следить за требованием носить медицинские маски и респираторы, но специальных рейдов не будет, сообщила агентству LETA представительница Госполиции Симона Гравите.

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Гравите отметила, что за использование этих средств индивидуальной защиты в первую очередь отвечают сами жители и владельцы различных объектов, таких как супермаркеты и рестораны.

В полиции подчеркнули, что с начала пандемии при контроле за соблюдением требований эпидемиологической безопасности полиция в первую очередь прибегала к предупреждениям в случае несоблюдения правил. Только за грубое несоблюдение этих требований полиция применяет санкции, предусмотренные законом.

За несоблюдения ограничений, направленных против распространения Covid-19, физическому лицу может грозить штраф в размере от 10 до 2000 евро, а юридическому лицу — от 140 до 5000 евро.

Как уже сообщалось, с 25 января в Латвии будет запрещено посещать публичные места с тканевой маской на лице — нужно будет носить только медицинскую маску или респиратор FFP2. Соответствующие поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19 было приняло 18 января правительством страны.

Требование не распространяется на детей в возрасте 7-12 лет: они по-прежнему могут использовать тканевые маски в учебных заведениях и общественном транспорте.

Министерство здравоохранения отметило, что эффективность медицинских масок выше, чем у масок из любых других материалов — она достигает 90%. Тканевые маски недостаточно задерживают мелкие частицы, в том числе вирусы при входе.

Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 бесплатных масок, которых должно хватить на два месяца.

C 19 января социально незащищенные жители Риги, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих, могут бесплатно получить медицинские маски в любом из 11 пунктов выдачи посылок Европейского фонда продовольственной и гигиенической помощи в Риге.