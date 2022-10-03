Политолог: на высокую явку избирателей повлияли действия Путина

Явка на выборах в 14-й Сейм была высокой и на это повлияла аннексия Россией оккупированных территорий Украины. Однако выигравшим выборы политикам не стоит расслабляться, заявила в интервью передаче "ТЧК" профессор политологии Рижского университета им. Страдиня Илга Крейтусе. Об этом пишет Rus.LSM.lv.
"Им нельзя недооценивать ту работу, которую провели журналисты, которую сделали люди, к которым обращались журналисты. Такой разъяснительной работы, как провели сейчас — почему надо голосовать, почему надо идти — я не припомню ни перед одними другими выборами. И все-таки удалось найти тех людеЙ, которые смогли убедить, что надо это делать. Могу сказать лишь одно: спасибо всем, кто говорил — да, надо, надо, надо! И народ прислушался", — отметила Крейтусе.
По словам политолога, происходящее в мире и особенно решение президента России Владимира Путина об аннексии Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины положительно повлияло на явку избирателей.
"И конечно, международная ситуация. Я могу еще сказать, что в определенном смысле, нравится он нам или нет, Путин своим поведением помог, да. Если бы не было этой аннексии в эти самые дни — может быть, была бы другая ситуация. И 59% — это хорошо, но можно было бы лучше! Мы знаем, что было ведь когда-то и 80%, так что есть к чему стремиться. Явка была хорошей, и в Латгалии, где я думала — не так хорошо будет, тоже хорошая. Это совместный труд, который провели все те, кто относится серьезно к процессу — что надо идти голосовать", — подчеркнула Крейтусе.
В разных регионах Латвии активность избирателей была неравномерной, например, северо-восточные регионы страны голосовали вяло. В свою очередь, в Саулкрастском крае явка была высокой — она составила 84% и является максимальным показателем по всей стране. Крейтусе пояснила это тем, что многие ездят туда отдыхать и люди могли воспользоваться возможностью проголосовать без очередей.
"Но там всегда было высоко — даже не знаю, почему. (..) И думаю, они там рядом со Скулте все голосовали за партии, которые не в восторге от перспективы строительства СПГ-терминала", — сказала профессор.
Между тем, в Резекненском крае явка составила лишь 50%. По оценке Крейтусе, это результат того, что многие жители Латгалии разочаровались в той политике, которая реализуется в регионе.
"Считаю, на данный момент эта ситуация даже ухудшилась! Потому что практически сейчас в парламенте почти нет партий, за которые голосует Латгалия. Правительственные партии там получили очень низкий процент голосов, там нет 20-30% у тех партий… А те, которые получили поддержку избирателей — те не будут правительственными партиями. И мы с коллегами в университете сегодня даже говорили, что возникает такой диссонанс, что надо что-то менять в этой избирательной системе, что не может получиться так, что Латгалия с ее политическими силами, за которые голосовали — вообще не представлена в правительственной коалиции. А сейчас так и получается. И опять Латгалия остается не сказать что сиротой, но в парламенте они есть, но они не правительственные", — заявила политолог.
Крейтусе считает, что "Новое Единство" как будто может себя ощущать на коне, набрав много голосов на выборах, но партии следует обратить внимание на происходящее в регионах.
"Сколько голосов за вас отдано в регионах?.. И получается немного другая ситуация. Что сейчас основное представительство в парламенте диктует Рига и окрестности риги. Не регионы! Самое большое количество депутатов в Риге — и как проголосовала Рига, то и определяет. Вот и Attīstībai/Par! сняла с этапа Рига. Она решает, и место человека в парламенте тоже она определяет, не Земгале, Курземе или Латгалия", — подчеркнула Крейтусе.
Как уже сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, Stabilitātei! — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.
Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные", которые обеспечат коалицию дополнительно 10 голосами в Сейме. Во вторник, 4 октября, премьерское "Новое Единство" начнет встречи с потенциальными коалиционными партнерами.