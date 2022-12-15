Политолог: правительственная "тройка" начинает свою работу с тяжелым грузом кризиса в санях

Правительственная "тройка" начинает свою работу "с тяжелым грузом кризиса в санях", который она будет тащить до весны, когда сойдет снег, надо будет принимать госбюджет на 2023 год и будет видно, соответствует ли будущее тому, что написано в трех правительственных документах, заявил агентству LЕТА ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра, оценивая документы правительства.

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Он считает, что правительство удалось сформировать во многом благодаря компромиссу "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения.

"Насколько это успешно, можно будет увидеть, когда будет принят госбюджет на 2023 год", — прогнозирует Скудра.

По его мнению, первый сигнал будет в начале следующего года, когда Центральное статистическое управление опубликует отчет по итогам 2022 года. Тогда министры благосостояния, здравоохранения и финансов смогут либо обрадовать, либо огорчить население с учетом показателей инфляции.

Анализируя соглашение правительства о фискальной дисциплине, Скудра обратил внимание на то, что оно носит общий характер, без конкретных данных о темпах роста валового внутреннего продукта, импортно-экспортном балансе, инфляции, расходах на оборону, образование, здравоохранение. Он считает, что правительство так поступило, потому что не смогло договориться, а вторая причина состоит в том, что партия предпринимателей ОС не готова к обещаниям, поэтому цифр нет. Однако политолог допускает, что они могут появиться после принятия госбюджета следующего года. При этом ответственность нового правительства за экономические и социальные последствия вступит в силу с апреля или мая следующего года, когда, скорее всего, и будет принят бюджет на 2023 год.

Напомним, что накануне Сейм утвердил новый состав правительства, которое вновь возглавил Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Выборы в Сейм прошли 1 октября, а первое заседание парламента состоялось 1 ноября. Политическим силам, представленным в коалиции, понадобилось два с половиной месяца после выборов, чтобы сформировать правительство.

В декларации правительства подчеркивается, что целью правительства Кариньша являются экономические преобразования для лучшей жизни в Латвии. Для реализации этой цели необходимо решить задачи по пяти тесно связанным направлениям: безопасность, образование, энергетика, повышение конкурентоспособности и качества жизни, предусматривает план правительства.

В декларации говорится, что главной ценностью Латвии является человек, поэтому в настоящее время "мы все должны мобилизоваться для такого экономического роста, который улучшит жизнь для нас самих и будущих поколений".

Партнеры по коалиции подписали договор о сотрудничестве и договор о фискальной дисциплине, который предусматривает обязательство сократить структурный дефицит сектора государственного управления до 0,5% валового внутреннего продукта в 2025 году.

Более подробно о декларации нового правительство можно прочитать в материале Delfi — здесь.