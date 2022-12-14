Сейм утвердил второй Кабинет министров Кришьяниса Кариньша. Что обещает жителям правительство в своей декларации?

В состав Кабинета министра вошли "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13), суммарно контролирующие 54 из 100 депутатов Сейма. За утверждение нового правительства проголосовали 54 коалиционных депутатов, против были 37 депутатов от оппозиции.
Действующий и будущий премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что главный вызов, который стоит перед Латвией — трансформация в экономике, и с этой задачей нельзя справиться в одиночку.
Состав нового правительства таков:
- Премьер-министр — Артур Кришьянис Кариньш ("Новое Единство")
- Министр обороны — Инара Мурниеце (Нацобъединение)
- Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство")
- Министр экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение)
- Министр финансов — Арвилс Ашераденс ("Новое Единство")
- Министр внутренних дел — Марис Кучинскис ("Объединенный список")
- Министр образования и науки — Анда Чакша ("Новое Единство")
- Министр климата и энергетики — Раймондс Чударс ("Новое Единство")
- Министр культуры — Наурис Пунтулис (Нацобъединение)
- Министр благосостояния — Эвика Силиня ("Новое Единство")
- Министр сообщения — Янис Витенбергс (Нацобъединение)
- Министр юстиции — Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство")
- Министр здравоохранения — Лига Меньгелсоне ("Объединенный список")
- Министр защиты окружающей среды и регионального развития — Марис Спринджукс ("Объединенный список")
- Министр земледелия — Дидзис Шмитс ("Объединенный список").
Еще перед заседанием Сейма, на котором было утверждено правительство, коалиционные партии подписали договор о сотрудничестве. Этот документ фактически описывает модель деятельности коалиции. Стоит отметить, что в договоре премьер-министру Кришьянису Кариньшу дают широкие полномочия по отстранению от должности министров, а депутатам Сейма от правительственных партий фактически запрещено солидаризироваться с оппозицией по ряду важных вопросов. Также в договоре зафиксированы темы и законопроекты, по которым у коалиционных партий разное мнение — и допускается разное голосование. Это законопроекты, связанные с понятием "семья" и "гражданское партнерство" (фактически — вопросы, связанные с правами ЛГБТ+), снижение порога проведения референдумов, пересмотр действующей в Латвии избирательной системы и ратификация Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.
Декларация нового правительства — это документ на 82 страницах из 328 пунктов (пункты изложены на 49 страницах, далее следуют биографии министров). Все пункты поделены на 5 разделов — "Безопасность и внешняя политика", "Образование", "Климат, энергетика и окружающая среда", "Конкурентоспособность" и "Качество жизни".
Подробно ознакомиться со всем документом можно здесь. Портал Delfi предлагает выдержки из каждого раздела этого документа:
Безопасность и внешняя политика
В подазделе "Государственная оборона" значатся такие пункты:
- Развитие Национальных вооруженных сил (НВС) в целях защиты от любых угроз, в том числе, военной угрозы. Оборонный бюджет к 2027 году должен составлять 3% от ВВП.
- Введение службы государственной обороны с первым воинским призывом в середине 2023 года.
- Обеспечение внешней безопасности Латвии — в тот числе, длительное и существенное присутствие войск НАТО, укрепление Восточного фланга.
- Продолжение укрепления Земессардзе.
- Обеспечение материально-технической базы, воооружения Сухопутных сил НВС; расширение персонального состава Сухопутных сил НВС.
- Укрепление патриотического воспитания молодежи, расширение движения Яунсардзе, введение предмета государственной обороны на этапе среднего образования.
- Укрепление национальной кибербезопасности.
- Поддержка развития индустрии национальной обороны.
В подразделе "Внутренняя безопасность и общественный порядок" правительство берет на себя обязательство содействовать устойчивости общества против гибридных атак, укреплять механизм борьбы с организациями и лицами, поддерживающими агрессивную политику России. Финансирование структур внутренних дел (полиция, суды, прокуратура, пограничные и миграционные служба, пожарно-спасательные службы, Бюро по борьбе предотвращению коррупции) должно составить к 2026 году 2,5% от ВВП.
Также правительство намерено:
- -поддерживать гражданских жителей Украины, содействуя их включению в общество и выделяя необходимое финансирование;
- разработать и внедрить новую систему оплаты труда работников системы внутренних дел.
- обеспечить начало и развитие деятельности консорциума Академии внутренней безопасности.
- обеспечить строительство внешней границы государства, укрепляя безопасность ЕС;
- в сотрудничестве с самоуправлениями расширить компетенцию и ответственность муниципальной полиции.
В подразделе "Законность и борьба с коррупцией" значатся такие обязательства:
- Продолжение работы по устранению последствий оккупации и восстановления исторической справедливости.
- Укрепление независимости и эффективности судов, продолжение работы над созданием Юридической академии.
- Укрепление системы учреждений, занимающихся расследованиями, обеспечение быстрого и эффективного уголовного процесса.
- Реформирование системы уголовных наказаний — принятие нового Закона об исполнении уголовных наказаний.
- Продолжение борьбы с коррупцией в публичном и частном секторах.
Раздел "Внешняя политика" важен еще потому, что все члены правительства обязаны следовать единому внешнеполитическому курсу страны, что зафиксировано в коалиционном договоре. Вот основные направления этого курса:
- Укрепление отношение с НАТО как гарантом европейской безопасности, тесные связи с США и Канадой.
- Оказание политической, военной, гуманитарной, экономической помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Поддержка динамичной интеграции Украины в структуры НАТО и ЕС. Латвия также будет выступать за создание особого трибунала по расследованию и осуждению военных преступлений России против Украины.
- Поддержка жесткой политики санкций в отношении России и Беларуси, изоляции России в международных организациях до тех пор пока не будет завершена агрессия против Украины. Латвия выступает за восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
- Укрепление Европейского союза как глобального влиятельного союза национальных государств, объединенного демократическими ценностями и поддержкой прав человека. Также упоминается о том, что Латвия поддержит расширение ЕС и НАТО, если страны-кандидаты полностью разделяют внешнюю политику этих организаций. Также Латвия намерена укреплять сотрудничество с Балтийскими и Северными странами, а также Великобританией.
- Латвия будет выступать за единую политику ЕС в отношениях с Китаем.
- Латвия намерена поддерживать латышские диаспоры за рубежом, содействовать реиммиграции.
Образование
Второе правительства Кришьяниса Кариньша выдвинуло повышение качества образования как один из приоритетом. Цель — к 2030 году войти в десятку лидеров OESD PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся Организации экономического сотрудничества и развития).
Отдельный и первый подраздел раздела "Образование" носит название "Государственный язык", и вот какие цели там выдвинуты:
- Укрепление латышского языка как единственного государственного, снижение самодостаточности русского и иных иностранных языков, содействие практике коммуникации с жителями только на латышском языка в общественном и частном секторах, создание программы освоения латышского языка для взрослых — украинцев, граждан ЕС, ЕЭЗ, третьих стран, которые законно живут в Латвии.
- Правительство обязуется обеспечить переход на латышский язык обучения в школах и начать постепенный переход к изучению как второго иностранного какого-либо языка ЕС.
В подразделе "Управлением образованием" содержатся обещания обеспечить:
- Укрепление системы мониторинга знания учащихся, в том числе по предметам блока STEM (естественные и точные науки).
- Создание стратегии развития человеческого капитала, опирающейся на планы социально-экономического развития (вероятно, к этой стратегии должна быть "привязана" и система образования).
- Правительство также собирается двигаться к созданию сети школ, отвечающей демографической ситуации, и все же выполнять график повышения зарплат педагогам, а также заняться привлечением молодых педагогов в систему образования. Педагог должен получать 120% от средней зарплаты в общественном секторе.
В подразделе "Содержание и качество образования" речь идет о том, что должен быть найден баланс между естественными и точными предметами и остальными.
Также правительство осторожно выдвигает цель — прийти к обязательному среднему образованию, которое бы включала в себя государственную проверочную работу по одному из естественно-научных предметов.
На этапе среднего образования планируется внедрить программу государственной обороны, патриотизма, оказания медицинской помощи.
В подразделе "Профессиональное образование и образование по интересам" правительство предлагает модель, при которой на этапе средней школы (10-12-е классы) 50% подростков обучаются в школах, дающих общее образование и готовящих фактически к вузу, а 50% — в учреждениях профессионального образования. Соответственно, профессиональное образование планируется развивать.
В подразделе "Высшее образование, наука и инновации" содержится обещание обеспечить финансирование исследований на уровне не менее 1,5% от ВВП (срок не уточняется). Также правительство выдвигает следующие цели и дают следующие обещания:
- Вузы Латвии должны войти в топ-500 университетов мира;
- Не снижать количество бюджетных мест в вузах, сделать высшее образование более доступным.
- Содействовать экспорту высшего образования — привлекать мотивированных иностранных студентов.
- Поддерживать желание украинских студентов и преподавателей учиться и работать в вузах Латвии.
Энергетика, климат и окружающая среда
Глобальная борьба с изменением климата должна вылиться во введение справедливого Европейского зеленого курса, продолжение борьбы за нейтральность климата и снижение парникового эффекта. В основе энергетической самодостаточности государства — повышение мощи производства электроэнергии, развитие использования возобновляемых энергоресурсов, обеспечение поставок сжиженного природного газа.
Самые важные пункты этого раздела:
- Достижение энергетической независимости от России (в том числе, рассмотрение возможности изучения интеграции в энергетическую систему электроэнергии, произведенной модулярной атомной электростанцией, использование возобновляемых энергоресурсов и безвыбросных технологий).
- Продолжение строительства ветропарков, производящих элекроэнергию.
- При создании СПГ-терминала в Скулте должны быть полностью использованы преимущества Инчукалнского газохранилища. Подчеркивается, что создание такого терминала не должно создать дополнительную финансовую нагрузку на потребителей, войти в противоречие с экологическими требованиями.
- Возобновляемые энергоресурсы должны больше использоваться общественным транспортом и в системах отопления.
- В целом — следование Европейскому зеленому курсу, достижение климатической нейтральности к 2050 году.
Конкурентоспособность
Чтобы ликвидировать отсталость Латвии от среднего уровня ЕС и содействовать стремительному развитию экономики, предлагается повысить:
- удельный вес высоких технологий в структуре народного хозяйства;
- объем экспорта и предприятий, работающих на экспорт;
- уровень интеграции цифровых технологий на предприятиях;
- вложения в науку, исследования инновации;
- продуктивные вложения в образование для взрослых, чтобы люди могли переквалифицироваться и перейти из непродуктивных отраслей в растущие.
Главные инструменты достижения этих целей:
- содействие системы частных инвестиций и инноваций;
- привлечение иностранных инвестиций;
- улучшение предпринимательской среды;
- расширение финансовых услуг;
- дальнейшее развитие рынка капитала;
- повышение доверия общества и систематический диалог с предпринимателями;
- вложения в человеческий капитал, квалификацию и переквалификацию рабочей силы.
В разделе "Фискальная политика" значится обязательство — снизить дефицит госбюджета к 2025 году до 0,5% от ВВП. Внешний долг государства должен быть снижен до 40% от ВВП, но к какому сроку не уточняется.
Раздел "Налоговая политика и налоговая администрирование" содержит следующие обязательства:
- В 2023 году разработать основные направления среднесрочной налоговой политики и ввести принцип, что существенные налоговые изменения производятся не чаще одного раза в четыре года.
- Содержится обещание создать конкурентоспособную политику налогообложения рабочей силы, которая бы содействовала предпринимательству и снижала бы теневую экономику. Конкретные цифры не фигурируют.
- Также правительство обещает укреплять социальную политику, снижая бедность в стране, реализовывать программы государственной поддержки нуждающихся.
В разделе "Предпринимательская деятельность и инвестиционная среда" фигурируют обещания взять курс на поддержку индустриальных предприятий, продолжение программ ALTUM, создание индустриальных зон в сотрудничестве с самоуправлениями, возрождение туризма после пандемии, укрепление сети региональных бизнес-инкубаторов, упрощение развития рынка недвижимости.
В разделе "Жилье" речь идет о содействии программам реновации и повышении энергоэффективности жилых и нежилых домов. Также в этом разделе содержится обещание строить минимум 1000 новых единиц (например, квартир) арендного жилья в год, содействуя при помощи Фонда развития жилья притоку инвестиций в сферу недвижимости. По-прежнему ставка делается на программы ALTUM.
В разделе "Человеческий капитал и занятость" много говорится о переквалификации и образовании работников. Правительство также намерено разработать в сотрудничестве с социальными партнерами механизм повышения минимальной зарплаты. Кабинет министров допускает привлечение высококвалифицированной и профессионально подготовленной рабочей силы, однако подчеркивается, что особой упор надо делать на реиммиграцию.
В разделе "Сообщение" подчеркивается приоритет реализации проекта Rail Baltica. Также правительство намерено создать единую систему расчетов за проезд в разных видах общественного транспорта, обеспечить железнодорожные перевозки на современных поездах.
Продолжится портовая реформа — будет усовершенствовано участие самоуправлений в работе портов. Отдельно оговаривается, что будет обеспечено развитие и курс на климатическую нейтральность национальной компании airBaltic. C учетом геополитической ситуации правительство ставит перед собой задачу создать эффективную модель работы Latvijas dzelzceļš.
Также Кабинет министров обязуется строить новые дороги, в том числе, используя механизм общественного и частного партнерства.
В разделе "Региональное развитие, окружающая среда и дигитализация" содержится обещание переоценить результаты административно-территориальной реформы, а также больше привлекать самоуправления и общество в преодолении социально-экономических кризисов. Также речь идет о дигитализации всей страны путем привлечения самоуправлений — фактически планируется создать единый центр оказания государственных и муниципальных услуг с использованием технологий.
Качество жизни
Один из главных принципов правительства Кришьяниса Кариньша — "ребенок в центре". Кабинет министров обещает улучшить демографическую ситуацию, дав родителям ребенка, не достигшего 1,5 лет, возможность оставаться экономически активными, бороться с семейным насилием, развивать детсады и помогать приемным семьям.
В разделе, посвященном пособиям, социальным услугам и снижению бедности, не фигурирует ни одной цифры. Содержится лишь обещания:
- Продолжать индексацию пенсий в соответствии с удорожанием жизни;
- Совершенствовать систему минимальных доходов, регулярно пересматривая размер минимальных пенсий, гарантированный уровень минимальных доходов, порог доходов малоимущего и нуждающегося домашнего хозяйства. Эту систему планируется процентно привязать к медиане доходов домашних хозяйств.
- Размер пособия по уходу за ребенком планируется привязать к социально-экономическим показателям и регулярно пересматривать.
В разделе "Здоровье" содержатся следующие обещания:
- Введя систему государственного страхования здоровья, обеспечить всем налоговым резидентам Латвии, в том числе, детям, пенсионерам и тем, кто получает доходы в Латвии, единую корзину оплаченных государством медицинских услуг (список услуг неизвестен);
- Продолжить повышение финансирования сферы здравоохранения, стремясь к тому, что бюджет этой отрасли составлял минимум 12% от общих расходов всего госбюджета.
- Обеспечить достаточное количество бюджетных мест в вузах, готовящих медиков — чтобы бороться с дефицитом кадров.
- Создать на базе Рижской Восточной клинической университетской больницы единый центр лечения и исследования онкологических заболеваний.
- Министерство здравоохранения совместно с Министерством обороны намерены повышать готовность системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям.
Раздел "Культурное пространство, национальная идентичность и информационное пространство" уже "прославился" обязательством правительства пунктом: "дальнейшую политику защиты и развития национального информационного пространства мы будем фундаментально основывать на ценностях государственного языка и Сатверсме Латвии. Мы сформируем медиа-политику и законодательную среду, поддерживающую содержание в государственном языке, и позаботимся о том, чтобы в дальнейшем поддержка дополнительного содержания на русском языке государством не происходила".
Также правительство берет на себя обязательство создать модель проведения и непрерывности Праздника песни и танца, а также в сотрудничестве с Рижской думой начать строительство Национального концертного зала и взяться за проект Латвийского музея современного искусства.