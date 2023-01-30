Политолог: умеренный русскоязычный электорат "Согласия" никуда не делся

Разговоры о смерти "Согласия" сильно преувеличены, ведь умеренно настроенный русскоязычный электорат никуда не делся, такое мнение высказал политолог Юрис Розенвалдс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он считает, что нишу умеренного русскоязычного электората не заполняют ни "За стабильность!", ни Русский союз Латвии, а главным конкурентом "Согласия" в будущем станут "Прогрессивные". Розенвалдс полагает, что у некоторых партий есть определенная ностальгия по временам, когда в Сейме было "Согласие", а не "За стабильность!".

Кроме того, политолог считает позитивным тот факт, что "Согласие" собрало на съезде необходимое для принятия решений количество членов, несмотря на то, что мэр Резекне Александр Барташевич, глава Резекненской краевой организации партии Екатерина Иванова и глава Лудзенской краевой организации Евгения Кущ озвучили призывы к бойкоту съезда. Розенвалдс отметил, что были случаи, когда партии не удавалось набрать достаточное количество делегатов.

По замечанию политолога, в "Согласии" осознают, что партия переживает кризис, поэтому ее необходимо укреплять. Уход многолетнего партийного лидера Яниса Урбановича из руководства "Согласия" является естественным и правильным шагом, поскольку должен быть "громоотвод", сказал Розенвалдс.

Отвечая на вопрос о заявлении мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о создании новой политической силы, Розенвалдс сказал, что эта партия будет отчетливо региональной, так как мотивом Элксниньша является лишь переизбрание в Даугавпилсскую городскую думу. По словам политолога, следует учитывать специфику Даугавпилса: здесь голосуют больше за личности, чем за политические силы.

Уже сообщалось, что после провала на выборах в Сейм партия "Согласие" избрала на съезде новое партийное руководство в составе трех сопредседателей — многолетнего лидера партии, депутата Европарламента Нила Ушакова, бывшего депутата Сейма Регины Лочмеле и представителя Рижской думы Андриса Морозова.