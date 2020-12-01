Получены первые 1500 компьютеров для обеспечения в школах удаленного обучения
Foto: DELFI

Министерство образования и науки (МОН) получило первые 1500 из 6261 компьютера, которые предназначены для обеспечения удаленного учебного процесса в школах, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (KND) министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Уже на этой неделе они будут доставлены в 12 самоуправлений, где в настоящее время введены более строгие ограничения из-за Covid-19.

Также ведется работа над тем, чтобы повысить скорость интернета в 180 школах, и рассматривается вопрос, как покрыть расходы на эти услуги.

23 октября завершилась объявленная МОН закупка компьютеров для школ. Планируется, что до конца года школы по всей Латвии получат 6000 компьютеров, что позволит улучшить техническую базу для обеспечения удаленного учебного процесса в условиях Covid-19.

15 сентября правительство выделило МОН на эти цели 3,97 млн евро. В ценовом опросе наиболее выгодным было признано предложение предприятия Baltijas informacijas tehnologijas, которое предложило поставки по цене 634 евро (с НДС) за компьютер.

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LETA

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LETA

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