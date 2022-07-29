Поправки в Сатверсме: необходимое количество подписей за "традиционные семьи" собрать не удалось

В пятницу, 29 июля, завершается сбор подписей за референдум по поправкам в Сатверсме об определении семьи, и ожидается, что собрать необходимое количество подписей не получится. Об этом сообщает агентство LETA.

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Сбор подписей начался 30 июля 2021 года по инициативе Латвийского общества мужей (Latvijas vīru biedrība), предложившего определить понятие семьи в Сатверсме. Активисты предложили установить в Конституции, что "государство защищает [..] семью, в основе которой лежит брак, кровное родство или усыновление. Государство защищает права ребенка, в том числе право на воспитание в семье, в основе которой — мать-женщина и отец-мужчина".

За год до сегодняшнего дня было собрано около 58 000 подписей, но для дальнейшего продвижения идеи необходимо почти 155 000 подписей.

Как отметила представительница Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Крастиня, отведенное на сбор подписей время продлится до полуночи. ЦИК сможет прокомментировать, собрано ли необходимое количество подписей, в субботу.

До сих пор было собрано около 57 000 подписей в электронном виде и почти 1 000 подписей было собрано в пунктах сбора подписей лично.

В последнее время информационную кампанию по сбору подписей финансировал политик Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте").

Если бы было собрано необходимое количество подтверждений, то Сейм имел бы возможность принять эти поправки. Однако если бы парламент их не принял, то пришлось бы проводить референдум.

Часть общества считает этот проект поправок дискриминационным, поскольку он не обеспечивает защиту для всех семей.