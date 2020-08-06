Посетители латвийских кинотеатров должны оставлять свой номер телефона
Foto: LETA

Посетителей кинотеатров при покупке билетов на сеанс просят указывать свой контактный номер телефона. Такое положение введено согласно правилам Кабинета министров об эпидемиологической безопасности во время пандемии COVID-19.

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В частности, на это обратил внимание один из посетителей кинотеатра Forum Cinemas, приславший Mixnews скриншот оформления билета.

Как указано на домашней странице самого кинотеатра, согласно постановлению Кабинета Министров No. 360 "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции COVID-19", с 1 августа билеты должны быть персонализированными — поэтому при покупке билетов без авторизации (в кассах или онлайн) необходимо указывать контактный телефон посетителя. Ребенку может быть предоставлен номер телефона сопровождающего его взрослого. Данные хранятся 30 дней после сеанса.

Зарегистрированных членов киноклуба просят убедиться, что их контактная информация указана в профиле правильно.

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