Посол Риекстиньш: посольство Латвии в России продолжит работу

Даже после понижения уровня дипломатических отношений латвийское посольство в России продолжит работу, заявил в интервью на Латвийском радио посол Латвии Марис Риекстиньш.

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Он объяснил, что "с конца февраля работой посольства будет руководить уполномоченный делопроизводитель или делопроизводительница, которые будут выполнять функции, похожие на функции посла".

Это — жест, указывающий на недовольство развязанной Россией войной и демонстрация солидарности с Эстонией, объяснил Риекстиньш решение Латвии. Он отметил, что это первый случай, когда Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с какой-либо страной.

Как сообщалось, с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом в социальной сети Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Посол России Михаил Ванин до 24 февраля должен будет уехать из Латвии.

Ранее Министерство иностранных дел РФ приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Москвой и Таллином — послов в обеих столицах заменят временные поверенные.

11 января Эстония проинформировала посла России Владимира Липаева о решении до 1 февраля сократить штат посольства в Таллинне до восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих сотрудников. Таким решением Эстония намеревалась добиться равного количества сотрудников дипломатических представительств России и Эстонии в Таллине и Москве.

Понижение уровня диппредставительства в обеих странах Министерство иностранных дел России назвало ответной мерой.