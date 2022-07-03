Появился новый метод бесплатного скрининга на рак шейки матки

С 1 июля в Латвии ввели новый метод оплаченного скрининга на рак шейки матки для женщин старше 30 лет. Новый метод позволяет определить наличие вируса папилломы человека (ВПЧ) в организме. Об этом агентству LETA сообщили в Национальной службе здоровья (NVD).

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Новый метод уже используют в государственной профилактической программе, которая предполагает отправку писем женщинам определенного возраста с приглашением пройти обследование у гинеколога. Визит и сбор материала будут проходить, как и раньше, а вот дальнейшее лабораторное тестирование будет проходить по-новому.

Рак шейки матки — болезнь, которую можно предотвратить, и обнаружение ВПЧ поможет гораздо раньше и более эффективно выявить женщин из группы риска и предоставить им лечение, объяснила президентка Латвийской ассоциации гинекологов и специалистов по родам Вия Вейса.

Вейса призывает женщин спросить себя самих, маму и подругу — когда вы последний раз проводили скрининг шейки матки.

Приглашение на профилактическую проверку каждые три года приходит женщинам в возрасте от 25 до 67 лет, если за год до этого жительница еще не прошла такую проверку. Приглашение приходит на декларированный адрес проживания.

Информация об отправленном приглашении доступна также семейным врачам и гинекологам, у которых заключен договор с NDV.

NVD просит женщин, которые получили приглашения, не откладывать скрининг и сразу записаться на прием к гинекологу, чтобы убедиться, что все в порядке — довольно часто изменения в здоровье происходят без видимых симптомов.

Если проверка все-таки обнаружит изменения, которые могут говорить о развитии рака — это возможность вовремя начать лечение и предотвратить развитие опасной болезни.

Во время пандемии Covid-19 количество профилактических проверок уменьшилось — до пандемии их проходили 40% приглашенных женщин, а в 2021 году — только 35%.