Правительство может выделить дополнительно 500 тыс. евро на пособия украинским беженцам
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство планирует на следующей неделе принять решение о выделении Министерству благосостояния дополнительных 500 000 евро для выплаты 1000 беженцам с Украины одноразовых стартовых пособий при трудоустройстве в размере минимальной заработной платы.

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Правительство уже выделило 23 марта финансирование в размере 150 000 евро для предоставления этих пособий первым 300 беженцам.

По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), по состоянию на 5 апреля 276 граждан Украины приступили к работе и обратились за единовременным пособием по трудоустройству.

В ГАЗ зарегистрировано 7289 вакансий, которые работодатели предлагают гражданскому населению Украины, а по данным на 4 апреля этого года консультациями агентства по помощи в поиске работы воспользовались 1386 украинских беженцев.

Чтобы не затягивать выплату пособий лицам, начавшим трудовые отношения, будут запланированы средства, которые позволят выплатить пособие еще 1000 украинских беженцев. В дальнейшем запрос на необходимое финансирование будет готовиться в зависимости от ситуации, на основе анализа объемов предоставленных пособий и прогноза дальнейших тенденций.

Для получения пособия при приеме на работу украинским гражданами следует подать заявку на него в течение месяца с момента начала трудовых отношений в любом из пунктов обслуживания клиентов ГАЗ в Латвии.

Украинские беженцы смогут получить пособие только один раз при начале трудовых отношений в Латвии, при этом оно не облагается подоходным налогом с населения.

По оценкам Министерства благосостояния, пособие может понадобиться примерно 3000 человек, и в общей сложности на него могут потребоваться 1,5 млн евро.

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