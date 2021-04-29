Правительство отменяет ряд ограничений для переболевших и вакцинированных от Covid-19 латвийцев
Foto: Pixabay

В четверг, 29 апреля, Кабинет министров договорился об отмене части действующих в стране эпидемиологических ограничений для тех лиц, которые привились от Covid-19 или уже переболели этой болезнью. Как отмечает Минздрав, ряд приоритетных групп общества уже вакцинирован, поэтому есть основания для смягчения мер в отношении тех, кто получил прививку от коронавируса.

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В частности, переболевшим или вакцинированным от Covid-19 латвийцам будет разрешено не соблюдать домашний карантин в случаях, когда это требование обязательно для всех остальных жителей. Однако исключение сделано лишь в тех случаях, если у вакцинированного/переболевшего нет признаков заболевания Covid-19.

Тем, кто переболел Covid-19, позволено также не соблюдать самоизоляцию по приезду из стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19. Однако следует отметить, что вакцинированным людям в таком случае все же придется провести 10-дневный период дома. Минздрав объясняет это тем, что охват вакцинации в Латвии пока что недостаточнен — чуть менее 10%.

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